Silvia Herreros 08 AGO 2025 - 09:23h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha visto obligada a denunciar la situación que está viviendo, que puede estar penada con hasta tres años de prisión

Sofía Suescun responde al último 'ataque' de Maite Galdeano en redes sociales

Compartir







Maite Galdeano está siendo víctima de una suplantación de identidad. Una fotografía desde el hospital, en la que se puede ver a la exconcursante de 'GH' tumbada en una camilla, con una vía intravenosa y una mascarilla ha hecho saltar las alarmas. Sobre la misma, un texto en el que echaba la culpa de su ingreso a su hija, Sofía Suescun. Varios medios se han hecho eco de la noticia dando por hecho la veracidad del ingreso.

Una cuenta de TikTok lleva días publicando contenido haciéndose pasar por Maite y posteando contenido actual, extraído de sus propios stories de Instagram. Este usuario, al que 'la elegida de Dios' no ha dudado en denunciar, también ha estado respondiendo a otros internautas con vídeos en los que, de manera inteligente, parece estar hablando de temas actuales, como el reciente enfrentamiento entre Sofía y Cristian Suescun.

PUEDE INTERESARTE Maite Galdeano y la situación con su hijo Cristian Suescun tras su reconciliación

En muchos de esos vídeos, Maite aparece en casa de su hija, cocinando en su cocina o entrenando en su gimnasio. La fotografía que han colgado en el hospital pertenece a un ingreso del año 2022.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun reaparece y habla de su situación tras salir a la luz su conflicto con Cristian Suescun

Tras descubrir este perfil decidimos ponernos en contacto con Maite (como probablemente muchos de sus seguidores) y advertirle de lo que estaba ocurriendo en TikTok, plataforma en la que lleva bastante tiempo sin publicar nada. Aunque a nosotros no nos ha contestado de manera directa, la cantante de La papela del camión sí lo ha hecho a través de su perfil oficial y verificado de Instagram, en donde denuncia públicamente lo ocurrido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Debido al revuelo en redes de gente que se está haciendo pasar por mí con cuentas falsas, con comentarios fuera de sitio, tengo que deciros que la única cuenta que tengo yo de TikTok verdadera la voy a dejar a continuación. Lo demás es todo falso. No hagáis caso", ha dicho a través de Instagram, en donde no solo ha denunciado esta cuenta, sino que también ha lamentado el acoso y machaque está recibiendo a raíz de las publicaciones que este perfil falso hace haciéndose pasar por ella.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Encima, estas que comentan TikTok me están poniendo a caldo", ha dicho haciendo referencia a algunos perfiles de salseo.

La madre de Cristian y Sofía, que acaba de comprarse su primera casa en propiedad tras un tiempo viviendo en un barco, se ha visto obligada a emitir este comunicado y a compartir su cuenta real de TIktTok, @maitegaldeano69, en la cual lleva sin publicar nada desde el pasado mes de febrero.

Aunque se desconoce si la de Pamplona tomará medidas legales más allá de su denuncia en redes, la suplantación y usurpación de identidad en redes sociales es una cuestión compleja y puede estar castigada con penas de entre seis meses a tres años de cárcel según el artículo 401 del Código Penal.