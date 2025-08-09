Equipo Outdoor 09 AGO 2025 - 09:00h.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha publicado el resultado de su nueva papada tras su paso por el quirófano

Raquel Salazar rompe a llorar y se sincera sobre el mal momento que atraviesa: "La mente te juega malas pasadas"

Raquel Salazar enseña el resultado de su nuevo rostro tras quitarse la papada. La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' para someterse a una intervención estética con la que no puede estar más contenta.

A pesar de que continúa en fase de recuperación, el cambio ya se aprecia a simple vista: un rostro que se ve más definido, la papada ha desaparecido y el contorno de su cara está mucho más estilizado.

Los resultados no son instantáneos. Tras el tratamiento Facetite, una intervención novedosa sin cirugía ni cicatrices que consiste en utilizar tecnología de radiofrecuencia asistida (RFAL) para tensar la piel y reducir la grasa localizada de zonas específicas, la madre de Noemí Salazar aún permanece un poco inflamada, lo cual es totalmente normal en esta fase.

No obstante, se observa una notable diferencia, especialmente en la zona del mentón, donde ha adquirido forma y solidez. De acuerdo con lo que ha compartido en sus historias de Instagram, todavía no es el resultado definitivo, pero ya se percibe mucho.

Un aspecto fundamental en esta etapa del proceso es la utilización de la mentonera, una banda de compresión facial que debe ser usada en momentos específicos del día. Aunque puede ser un poco incómoda y deja un ligero roce en la piel por el contacto, es esencial para que el tejido sane adecuadamente y se ajuste a la nueva forma facial. La doctora ha aconsejado que tenga calma y que a "ratitos" se ponga la mentonera, mientras le comentaba a Raquel, quien está cumpliendo estrictamente las recomendaciones del médico.

La exmiembro de 'Los Gipsy Kings' ha vuelto a ser la protagonista indiscutible con este nuevo cambio físico. No solo por su nuevo aspecto que está viviendo después de su intervención, sino también por la manera tan auténtica, sincera y valiente en que está compartiendo cada etapa del proceso.

Raquel no ha dudado en mostrar su rostro inflamado con naturalidad y sin censura. Y en ese trayecto, está motivando a numerosas mujeres que, al igual que ella, en algún momento se han visto al espejo con inseguridades o complejos. A medida que la inflamación disminuye gradualmente y los resultados finales empiezan a aparecer bajo la piel, Raquel se mantiene fiel a su esencia, con sus chistes, su sarcasmo y su perspectiva particular de la vida.