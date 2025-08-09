Terelu Campos es fotografiada al natural en la playa y Galiacho reacciona: "Guapísima, pero guapísima"

Fiesta 09 AGO 2025 - 20:05h.

Carmen Borrego ha fotografiado a su hermana Terelu mientras disfrutaba de unos relajados días en la costa de Málaga

Juan Luis Galiacho, fan absoluto reconocido de Terelu Campos, ha reaccionado a las imágenes aplaudiendo la belleza de la colaboradora

Terelu Campos se ha convertido en una de las caras del verano. A su nueva faceta como actriz de teatro se sumaba su participación en 'Supervivientes' y no una, si no dos veces. La mayor de las Campos regresaba de los Cayos Cochinos más plena que nunca y aprovechaba su estupendo estado físico para conceder uno de los posados de la temporada.

Terelu, que ha confesado en infinidad de ocasiones sus complejos, dejaba las inseguridades a un lado y posaba en la portada de una conocida revista en bikini, algo que no hacía desde hace muchos años.

Ahora es su hermana, Carmen Borrego, la que hacía las veces de paparazzi para captar unas nuevas imágenes de la colaboradora. En las imágenes, Terelu disfruta de un relajado día de playa en la costa malagueña, el lugar en el que tanto ella como el resto de los Campos pasan al menos unos días cada verano.

Aunque las imágenes no son tan espectaculares como las de la portada de la revista, lo cierto es que sí que se aprecia en ellas a una Terelu mucho más relajada que disfruta sin complejos de unas merecidas vacaciones.

Juan Luis Galiacho, fan número uno de Terelu

No es ningún secreto que a Juan Luis Galiacho Terelu Campos le parece una mujer muy atractiva. Tanto es así, que Carmen Borrego hasta se refiere al colaborador como "cuñado", en clara alusión a la predilección que el periodista siente por su compañera.

Para Galiacho no es necesario que Terelu Campos tire de photoshop para retocar sus fotografías, como reconoció que se hizo con las imágenes de la revista, porque Terelu es, en sus propias palabras, "una mujer guapísima, pero guapísima".