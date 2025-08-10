Verdeliss zanja la polémica y bate, oficialmente, el récord de España: "Juego justo y limpio siempre"

Equipo Outdoor 10 AGO 2025 - 13:25h.

La navarra ha publicado una foto en sus redes con la ratificación de su marca por parte de la RFEA

Tras casi seis meses y medio de espera, mucho papeleo y más de una polémica en redes, Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ya tiene oficialmente el récord de España de los 100 kilómetros: "Juego justo y limpio SIEMPRE amiguis. Oficialmente récord woman".

La polémica con la ultrafondista Carmen María Pérez

Con estas palabras anunciaba la navarra en sus redes sociales que se ha ratificado su victoria y que, como muchos de sus seguidores defendían, "es la mejor a nivel nacional". Este reconocimiento oficial por parte de la Real Federación Española de Atletismo llega después de la polémica creada cuando Carmen María Pérez, una de las mejores ultrafondistas de España, aseguraba en sus redes sociales que era un completo "error" decir que la marca de Estefanía Unzu "es la mejor a nivel nacional" y que se debía manifestar la realidad "para no crear confusión":

"Como comienzo diciendo en el vídeo, recalco mi absoluta enhorabuena por la tremenda marca que ha hecho y lo que está aportando a nuestro deporte Verdeliss, pero el error de poner que es la mejor marca nacional me está perjudicando y debemos decir la realidad para no crear confusión. Simplemente, me fastidia mucho que se digan cosas que no son reales, aun sabiendo que son así. Si mejoran mi marca seré la primera en estar tremendamente feliz por quién lo consiga, los que me conocéis sabéis lo que lucho para hacer crecer el ultrafondo femenino", explicaba la corredora en su perfil.

Verdeliss ha publicado este fin de semana en un storie de su perfil de Instagram una captura del documento oficial de la Real Federación Española de Atletismo en la que se pueden ver aquellos récords que han sido ratificados y en el que aparece el nombre de Estefanía. Como ya es costumbre, Verdeliss ha agradecido a sus seguidores el apoyo y ha dedicado el triunfo a sus ochos hijos: "Mi motor".