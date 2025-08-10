Equipo Outdoor 10 AGO 2025 - 11:59h.

Isa Pantoja se pronuncia en redes tras el odio generado contra el monumento cordobés

El viernes se produjo un incendio en la Mezquita de Córdoba y esto ha causado multitud de mensajes de apoyo de personas, solidarizadas con uno de los máximos exponentes del patrimonio cultural andaluz y nacional. Pero no todas las reacciones han sido positivas, pues hay quien ha abierto debates. Ante estos comentarios de odio y críticas suscitadas, Isa Pantoja se pronuncia visiblemente enfadada al tener que leer ciertas cosas.

La hija de Isabel Pantoja no ha dudado en compartir una imagen del monumento en llamas a través de sus redes sociales y escribir un texto en el que muestra su indignación ante algunos de los comentarios que ha tenido que leer en distintas redes sociales: "La gente que se alegra o se ríe de que se haya quemado parte de la Mezquita de Córdoba ¿todo bien?", comienza a expresar Isa Pantoja mediante un story en Instagram.

El desconcierto de Isa Pantoja ante determinados mensaje tras el incendio en la Mezquita de Córdoba

"Hasta se discute por el nombre de la mezquita o catedral", añade, molesta por el debate generado en medio de la catástrofe. "Está calando tanto odio que no deja sentir ningún tipo de empatía. Y no se trata de que sea más musulmana o más cristiana, sino de que se ha quemado parte de la historia de España, porque eso es lo que es".

Isa Pantoja termina su mensaje mostrando su tristeza no solo por el revuelo ocasionado, sino por los daños que han causado las llamas en este monumento histórico de nuestro país, que recibe en torno a los dos millones de visitas turísticas al año: "Mucho ánimo a nuestros vecinos de Córdoba".