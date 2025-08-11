Kiko Jiménez y Sofía Suescun han optado por una alternativa para alejarse de los problemas con Maite Galdeano y Cristian

La guerra familiar entre los Suescun-Galdeano ha estallado de nuevo tras meses de silencio por las declaraciones de Maite Galdeano y Cristian Suescun en contra de Kiko Jiménez. Desde hace varios días la polémica ha regresado y Sofía y Kiko han decidido no participar más.

Maite Galdeano insistía también este fin de semana que quería volver a ver a Sofía y que la "echaba de menos, pero que la tenía bloqueada". Hoy en 'Vamos a ver' Kike Calleja ha explicado que ha podido hablar con Kiko Jiménez sobre todo este revuelo mediático que está protagonizando la familia al completo.

El periodista ha asegurado que tanto la ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' como su pareja han optado por una alternativa para alejarse de los problemas. "Han tomado la decisión de marcharse unos días de vacaciones. Se van a marchar a un sitio muy lejos una buena temporada", ha asegurado Calleja.

La actitud de ambos en esta guerra familiar está siendo comedida, y es que Kiko Jiménez dejaba plantado a 'Fiesta' hace unos días porque no quería dar más declaraciones sobre este tema. "Ha decidido no participar este fin de semana porque no quieren darles bola, ni Sofía ni él", ha explicado el periodista sobre la actitud de Kiko.

Calleja ha comentado que Jiménez también podría tomar medidas si en las declaraciones que están haciendo Maite y Cristian se sobrepasan de alguna manera. "Lo que parece es que tanto Maite como Cristian quieren fastidiarles para que lo dejen", ha expresado el colaborador.