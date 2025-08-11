Equipo Outdoor 11 AGO 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' quiere que su exnovio esté a su lado en su boda

Gal·la Mora, de 'La isla de las tentaciones', desde el hospital: "Creía que me iba de este mundo sin despedirme"

Gal·la Mora, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', sorprende con una confesión sobre la lista de invitados a su boda. La exnovia de Nico Craiu acaba de comprometerse con su pareja actual; un momento de felicidad absoluta ante el que su ex no ha tardado en reaccionar. La novia no puede estar más emocionada con su boda, a la que tiene claro a qué participantes de su edición invitará y a cuáles no. Su exnovio, con el que mantuvo una relación de dos años y medios, es uno de ellos.

Y como era de prever, una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores ha sido si tiene en mente invitar a algunos de sus excompañeros del programa. Gal·la no lo ha dudado un solo instante y, al pensar en aquellas personas que quiere que asistan a su boda el nombre de Nicusor - verdadero nombre de Nico Craiu -, ha sido uno de los primeros en llegar a su mente. Así lo ha confirmado la influencer, sorprendiendo a muchos de sus seguidores, que aún recuerdan la intensa relación que ambos vivieron en el reality.

La empresaria, que está construyendo un lujoso hotel en indonesia, ha reconocido que, a pesar del tiempo y de los caminos separados, mantiene con Nico una conexión muy especial. "Aunque estemos días sin respondernos por WhatsApp, nos seguimos queriendo como siempre", ha confesado con naturalidad en sus redes, en donde asegura que Nico y ella son "best friends" (mejores amigos).

Tras enterarse de que su exnovia va a casarse, Nico no dudaba en dar por hecho que sería testigo de su enlace. Su comentario en las redes de Gal·la son la prueba y confirmación de que asistirá. "Enhorabuena, nos vemos en la boda", escribía, dejando claro que el cariño es mutuo y que, aunque su historia de amor haya terminado, la relación entre ambos sigue siendo cercana y sincera.

Para Gal·la su "etapa" televisiva ya está "pasada y repasada". Aun así, y aunque su "relación con el mundo de la TV pertenece al pasado y creo que es donde mejor está", de su paso por televisión, se lleva muy buenos recuerdos y personas, como a su compañera de edición Sandra Férriz, a la que también tiene claro que invitará a su boda y a la que considera como una "como parte de mi familia, a pesar de haber pasado un tiempo distanciadas".

"Tanto ella como Darío no van a faltar en la boda, además, en esas fechas Gia ya será un pelín más grande y así ellos podrán disfrutar más", ha dicho la de Castellón.