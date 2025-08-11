Ana Carrillo 11 AGO 2025 - 18:04h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha recibido una lluvia de críticas por sus vídeos en TikTok tras romper con la hija de María José Galera

Manu Vulcán toma una decisión respecto a Laura Galera tras su ruptura

Manu Vulcán y Laura Galera, exconcursantes de 'Gran Hermano', anunciaron su ruptura hace unas semanas a través de las redes sociales, donde decidieron gestionar la separación de maneras diferentes: mientras que él optó en las primeras semanas por seguir subiendo su contenido habitual como DJ y dejó de seguirla en Instagram, ella quiso abrir su corazón y compartir su dolor con sus seguidores, con los que ha compartido vídeos llorando y reflexiones sobre lo duras que son las pérdidas cuando uno ama.

Los vídeos de la hija de María José Galera llorando, desgarrada por la ruptura, se hicieron virales, tras lo cual ella pidió respeto para su exnovio, asegurando que solo compartía los vídeos para sentirse acompañada en su proceso de sanación tras la separación. El andaluz comentó que no iba a entrar a responder a sus críticos y que le daba igual lo que se dijera de él en redes, pero su contenido ha cambiado y ahora ha compartido tres vídeos que los seguidores de 'GH' entienden como "indirectas" a su exnovia.

"Que compartas cosas tristes no significa que estés triste, total, tu ex comparte cosas de fiel y tienes más cuernos de un venao", escribe Manu Vulcán en un vídeo en el que aparece riéndose y que sus seguidores entienden que es una pulla a Laura por mostrarse triste en redes tras la ruptura: "No la has querido nunca", "Ahora ha salido el verdadero Manu", "Cuánta maldad", "Te has pasado mucho".

En otro vídeo de TikTok escribe, mientras simula estar sorprendido: "Te vi criticarla y ahora es tu amiga del alma..."; ante lo que los usuarios de esta red social comentan: "Claro, Laura y Maica, exacto", "Laura y Maica, vaya". La razón es que Laura se llevaba mal con Maica Benedicto en la casa de Guadalix de la Sierra y este verano han quedado y han mostrado que son amigas.

Por último, ha subido un vídeo en el que confiesa que le gustaría tener una novia morena y le han afeado que esté pensando en tener una nueva pareja por lo reciente de su ruptura: "¿Hace un mes que no están y ya subes estas cosas?", "¿Es necesario?", "¿Recalca lo de morena para que Laura no se lo tome como que va para ella por si se ilusiona o cómo? En fin", "Flipo", "Al final no estábamos equivocados, eras como creíamos", "Hacer este daño así público a tu ex no es bonito después de lo que habéis pasado juntos".