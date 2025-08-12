Equipo mtmad 12 AGO 2025 - 15:48h.

La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' se sincera sobre sus miedos antes de someterse a un aumento de pecho

Maica Benedicto muestra imágenes de su infancia y se sincera sobre su pasado

Maica Benedicto ha tomado una importante decisión sobre su físico y quiere compartir todas sus preocupaciones al respecto frente a la cámara. En el nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity, la influencer habla sobre su ansiedad por ponerse prótesis en el pecho. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ finalmente se ha decidido por someterse a un aumento de pecho y llega para compartir todo el proceso.

A pesar de no ser la primera vez que pasa por quirófano, la de Murcia sigue teniendo los nervios a flor de piel al visualizarse en la operación. Tras enseñar el resultado de su segunda rinoplastia , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se adentra también a mostrar todo sobre su aumento de pecho y sus miedos al respecto. “Me da mucha ansiedad”, comienza sincerándose Maica. La influencer no ha dudado en confesar los motivos tras su preocupación, mostrándose totalmente vulnerable ante la cámara.

“Pensar que llevo un cuerpo extraño dentro…”, añade la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’. Aunque la decisión ya está tomada, Maica se abre en canal y habla con todo lujo de detalles sobre por qué le genera tanta inquietud su aumento de pecho. “Conocéis lo hipocondríaca que soy”, añade dirigiéndose directamente a sus seguidores. A punto de solucionar su gran complejo, la murciana explica sus razones para entrar en quirófano y el miedo irracional que le produce la intervención. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Maica Benedicto comparte cómo se imagina su pecho perfecto

Afrontando su ansiedad ante la cirugía para aumentar su pecho, Maica Benedicto comparte cómo imagina el resultado ideal y lo que busca conseguir con la intervención. La influencer habla sobre distintos tipos de pechos, pensando en cuál es el que se ve luciendo ella. “Sé que se llevan mucho”, explica la exconcursante de ‘Gran Hermano’ al hablar de un tipo de prótesis en concreto. ¡Descubre su elección en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto regresa una semana más a ‘Obvio microbio’ con un capítulo para compartir todo sobre el aumento de pecho al que se ha sometido. La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ muestra, en exclusiva, el resultado de su operación y responde a todas las preguntas de sus seguidores. Además de sincerarse sobre su ansiedad ante la intervención, la influencer desvela todos los detalles sobre el proceso y explica las reglas que debe seguir ahora para una buena recuperación. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!