Fiesta 16 AGO 2025 - 20:01h.

Los detalles del encuentro entre Froilán y Miri que nadie ha visto... pero Sergio Garrido sí

Miri Pérez-Cabrero aclara en qué trabaja y con quién vive en Ibiza tras ser relacionada con Froilán

Compartir







Esta semana, la revista 'SEMANA' ha sorprendido al publicar un tierno encuentro entre Froilán y Miri Pérez-Cabrero. Desde entonces, muchos son los que han querido comentar acerca de la amistad e incluso posible relación entre el nieto del rey emérito y la exparticipante de 'Supervivientes'. En medio de un debate con dos bandos muy polarizados (los que defienden que hay algo entre ellos y los que lo niegan tajantemente), hablamos con Sergio Garrido.

Sergio Garrido es el paparazzi que fotografió a Froilán y Miri y desvela qué fue lo que vio, fotografió y percibió cuando fue testigo de este encuentro entre esta ¿pareja? Y es que es de los pocos que opina que podría haber algo entre el sobrino de los Reyes de España y la chef. De hecho, esta defensa con tanta vehemencia ha producido un tenso enfrentamiento entre el reportero gráfico y Aurelio Manzano, que niega que haya algo entre los dos.

PUEDE INTERESARTE Miri Pérez-Cabrero responde tras la publicación de las fotografías junto a Froilán

Sergio Garrido desvela lo que no se vio del encuentro entre Froilán y Miri

Sergio Garrido asegura que no todas las fotografías que les sacó a Froilán y Miri han salido a la luz y detalla cómo son. Dice que el nieto de Don Juan Carlos besó en el cuello a Miri cuando se abrazaron, que luego él le estuvo mostrando sus músculos a la exconcursante de 'SV 2024' y que, parta rematar, estuvieron tumbados ¡uno encima del otro! Como es de esperar, estas palabras generan un gran revuelo en el plató de 'Fiesta'.

Es por todo esto por lo que Sergio Garrido cree que hay algo más allá de una amistad entre Froilán y Miri: "Se están conociendo", llega a opinar. Pero no todos en plató creen en la intensidad de estas supuestas imágenes. De hecho, Makoke asegura que su hija Anita Matamoros es amiga de Miri y niega que haya un incipiente noviazgo entre ellos. Aurelio Manzano es otro de los colaboradores que se muestran más críticos con la información de Sergio Garrido.

Ante tanto escepticismo por parte de sus compañeros, el paparazzi no duda en mostrarse visiblemente enfadado y asegura que hay vídeos que podrían salir a la luz próximamente: "¿Vosotros qué sabéis, si no estáis aquí? ¿Qué coño estáis diciendo? Ahí sentaditos no podéis decir nada porque no tenéis ni idea". "Yo os digo que, de lo que he visto, lo que he sentido, para mí es que se están empezando a conocer", remata el paparazzi.

El círculo más cercano de Froilán se pronuncia sobre las fotos con Miri

Por otro lado, la redacción del programa ha podido hablar con el círculo cercano de Froilán: "Me desmienten por completo esta información. Me dicen que no son pareja, que son amigos y que las imágenes que hay de ellos dándose un abrazo es de cuando se encuentran y se saludan". Pero hay algo más, nuestra compañera habló más en profundidad con este amigo de Froilán y dijo lo siguiente: "Ella siempre ha querido un poco de protagonismo en todos los grupos. Ella quiere fama, pero son solo amigos aunque ella siempre me dijo que quería destacar para salir en televisión. Habrá aprovechado", son sus palabras.