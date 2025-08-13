El cineasta ha respondido a las críticas de una periodista en redes sociales tras filtrarse las imágenes

El actor y director Santiago Segura ha protagonizado una polémica en redes sociales tras filtrarse unas imágenes de la grabación de la próxima película de la saga ‘Torrente’.

En las imágenes se ve al conocido personaje dando un discurso desde un balcón en el que se puede ver una pancarta en la que pone NOX. Una clara alusión paródica al partido de Santiago Abascal.

Las reacciones en redes no han tardado en llegar. “Si esto es real y Santiago Segura está rodando una peli de Torrente Presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (¡¡en el poder!!) no se le ha ocurrido otra cosa que llamar NOX al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable", ha escrito la periodista Rebeca Agudo en la red social.

El cineasta tampoco ha tardado en responder, confirmando la veracidad de las imágenes filtradas. "En España —y en la mayoría de países— grabar y filtrar imágenes de un rodaje sin autorización puede ser ilegal, pero no siempre encaja en la categoría de delito penal. Dependerá de las circunstancias y de cómo esté protegido el rodaje."

"Tendrás que hablar con quien lo haya grabado y compartido", ha contestado la periodista. Segura no ha querido adentrarse en polémicas, zanjando la cuestión muy escueto.

“¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”, ha dicho el directo defendiéndose de los comentarios y confirmando la nueva entrega de ‘Torrente’.

Entre los comentarios se pueden ver diferentes reacciones, también las de muchos usuarios que critican a la periodista y defienden a Segura. “No es posible juzgar una película que no has visto e incalificable es pretender que una comedia esté al servicio de intereses políticos o partidarios”, escribe uno.