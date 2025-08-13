Ana Carrillo 13 AGO 2025 - 17:22h.

El exnovio de Sofía Suescun y exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido un regalo muy especial en honor a su amigo, recientemente fallecido

El último adiós de Alejandro Nieto y Hugo Paz a su amigo Borja Guerrero, hallado muerto tras doce días desaparecido

Hugo Paz ha recibido un regalo muy especial al llegar a los 33 años, primer cumpleaños que vivirá sin la compañía de su amigo íntimo, el cantaor Borja Guerrero, que fue hallado sin vida tras haber naufragado a pocas millas de la costa de Cádiz. Ha sido el exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' el que ha enseñado en Instagram el detalle que le han enviado en honor a su querido amigo, que tenía 36 años.

El exnovio de Sofía Suescun ha explicado que ha recibido de una compañía de camisetas una camiseta del Barça, equipo de su amigo, con el nombre de Borja Guerrero grabado. Un detalle que le ha gustado tanto que ha querido que todos los amigos cercanos del cantaor tengan una camiseta igual en su memoria, cada uno con un número diferente siendo la suya la que lleva grabada el número cuatro, que lo lleva en la actualidad el defensa central uruguayo Ronald Araujo.

"Borja estaría feliz de ver a amigos madridistas llevando su camiseta del Barça", ha comentado el gaditano, que quiere homenajear a su querido amigo, que desapareció el pasado 29 de junio cuando su embarcación, en la que navegaba con José Antonio M. A., volcó a pocas millas de la costa. José Antonio M. A. fue encontrado dos días después por un buque americano a 45 millas náuticas en estado de hipotermia, pero Borja Guerrero no fue hallado hasta el 11 de julio, cuando lo encontraron sin vida.

Durante las casi dos semanas que Borja Guerrero permaneció desaparecido y estaba siendo buscado por Salvamento Marítimo, Guardia Civil y miembros de Cruz Roja, Hugo Paz se mostró desgarrado en Instagram, asegurando que no podía creerlo lo que estaba ocurriendo: "No te puedes imaginar el dolor tan grande que siento, estoy completamente roto. No estoy preparado para perderte, eres mi parte de mi vida y es que no estoy preparado para perder tu alegría, tu apoyo incondicional y tu amistad. No eres mi amigo, eres mi hermano, mi confidente, mi apoyo absoluto y de las pocas personas que siempre querías lo mejor para mí".