Silvia Herreros 11 JUL 2025 - 17:56h.

Borja Guerrero, desaparecido en Cádiz el pasado 29 de junio, ha sido encontrado sin vida, según confirma su amigo Hugo Paz

El significativo gesto de Hugo Paz, diez días después de la desaparición de su amigo: "Hasta la muerte"

Hugo Paz confirma la triste noticia. Después de más de diez días sin noticias de su amigo, el cuerpo sin vida de Borja Guerrero ha sido ha sido localizado. Destrozado, el exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado a sus seguidores la noticia y pedido respeto por el fallecido.

El cantaor, de 36 años, 1.80 de estatura, pelo y ojos oscuros, desaparecía el pasado 29 de junio en Cádiz. Su embarcación, en la que navegaba junto a José Antonio M.A, volcó a pocas millas de la costa. Dos días después del naufragio, José Antonio era encontrado por un buque americano a 45 millas náuticas exhausto y en estado de hipotermia.

Salvamento Marítimo, Guardia Civil y miembros de Cruz Roja buscaron sin descanso a Borja Guerrero durante días. El dispositivo marítimo y aéreo se detuvo el pasado día 4, las comunicaciones con Marruecos y la alerta con los barcos han continuado activas hasta ahora. Tal y como ha confirmado el extronista de 'MyHyV' a través de sus redes, su "hermano" ha sido encontrado.

Completamente roto, Hugo se ha limitado a confirmar la noticia sin ser capaz de ofrecer demasiados detalles. Alejandro Nieto, por ahora, continúa guardando silencio.

"Familia me estáis llamando y escribiendo muchísimas personas. No tengo fuerzas ni ánimo para contestaros Es cierto que ha aparecido mi amigo Borja, pero no como todos queríamos que apareciera...", dice mientras se derrumba.

"Qué rabia y qué dolor tan grande", dice mientras, por otra parte, manifiesta su 'alivio', ya que es incapaz de imaginar lo que tuvo que pasar Borja en el mar: "Ya va a poder descansar en paz".

Esto es una pesadilla para los familiares, amigos... Gracias a todos por compartir su foto y poner vuestro granito de arena para que apareciera. Estoy convencido de que Borja ha sentido todo el amor y cariño desde aquí", ha terminado".