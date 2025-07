Equipo Outdoor 12 JUL 2025 - 12:48h.

Alejandro Nieto comunica la triste noticia a través de sus redes sociales

Hallan el cuerpo sin vida del cantaor Borja Guerrero, amigo de Hugo Paz y Alejandro Nieto

El cuerpo sin vida de Borja Guerrero, quien desapareció el pasado 29 de junio en Cádiz después de que su embarcación volcase a pocas millas de la costa, ha sido localizado después de más de diez días de búsqueda.

Alejandro Nieto, que durante los días de la desaparición de su amigo no paró de buscar ayuda a través de sus redes sociales para encontrarlo, ha lamentado la triste noticia y ha emitido un comunicado a través de sus stories de Instagram.

''Hermano hoy me han dado la peor noticia... te hablo a ti. Sé que algún día volveré a verte, esa alegría que tú desprendías, esa forma de ser única, esa forma de vivir la vida diferente, donde el arte, la gracia y el cante flamenco te hacía único. Te he llorado mucho, pero sé que a ti esas mierdas de llorar y tal no te gustaban, tú eras un ser que el llorar y el estar triste no iba contigo. Te voy a echar mucho de menos, viendo el mar veo lo que habrás pasado, unas de tus miles de batallitas. Me encantaría que me la hubieras contado con esa exageración y con esa forma de contar las cosas tan a tu estilo'', comienza diciendo el exsuperviviente en memoria a su gran amigo.

Alejandro Nieto acompaña el texto con una foto del mar y explica lo ocurrido a sus seguidores: ''Mundo virtual os pongo en contexto: Borja ya no está con nosotros, lo han encontrado pero no de la forma en la que a todos nos hubiera gustado, qué pena más grande, que mierda todo... pero siempre te recordaré mi Borja guerrero, te quiero y siempre te querré. Voy a poner una de esas musiquitas de 'El Torta' que a ti te molaba''.