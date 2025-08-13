Lorena Romera 13 AGO 2025 - 13:18h.

Kiko Jiménez y Juan Faro, con quien Sofía Suescun tendría citas, tienen un extraño vínculo que ha salido a la luz

Cristian Suescun reacciona tajante tras conocerse que su hermana estaría siendo infiel a Kiko Jiménez

Kiko Jiménez tiene un nexo con Juan Faro que ha sorprendido a sus seguidores, pues no se trata de Sofía Suescun y los encuentros que habría descubierto y que habría provocado que ahora estuviesen al borde de la ruptura. El colaborador de Telecinco, exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’, tiene cierta relación con este influencer y culturista con el que su pareja habría estado teniendo citas secretas.

Era hace unas horas cuando se conocía la noticia de estos encuentros que podrían hacer saltar definitivamente por los aires la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Él habría descubierto que la de Pamplona, de 29 años, se habría estado viendo en su casa cuando él no estaba con este influencer que salta ahora al primer plano mediático.

Mientras muchos se preguntan quién es Juan Faro, para Kiko Jiménez no es alguien desconocido. Y es que el colaborador de ‘Fiesta’ tiene un nexo con él que ha sorprendido a todos los que están siguiendo de cerca esta trama. Si bien Sofía Suescun no sigue en redes sociales a este influencer con el que habría estado manteniendo encuentros secretos -ni él a ella-, Kiko Jiménez sí que sigue en Instagram a Juan Faro. Y viceversa.

Un extraño vínculo que ha pillado desprevenidos a los seguidores de la pareja, que están preocupados de que este pueda ser el final de su relación. Y es que la revista ‘Lecturas’, que es el medio que hoy lleva en portada los detalles de estos encuentros, apunta a que estarían “al borde de la ruptura”.

Además, en las últimas horas, hemos podido comprobar que la hija de Maite Galdeano ha tomado una drástica decisión. Después de declararse a Kiko Jiménez en una carta en la que le hacía una petición y se planteaba un posible cambio en su relación con ese “pase lo que pase”, la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ ha decidido bloquear de manera excepcional la opción de que sus seguidores puedan comentar en la publicación.

Algo raro en Sofía Suescun, que siempre suele hacer oídos sordos a las críticas. Esta vez, ha preferido no leer según qué mensajes negativos. Especialmente después del enfrentamiento mediático que tiene abierto con su madre, Maite Galdeano, y con su hermano, Cristian Suescun, que ha estallado después de conocer las informaciones que le apuntan a ella como la que estaría siendo infiel en la pareja.

Y es que esto no cuadra con lo que él había estado diciendo en medios de comunicación: el primogénito de la ‘elegida de Dios’ apuntaba a su cuñado como el desleal. Por eso, a través de su perfil oficial de Instagram, ha lanzado un mensaje de lo más tajante y contundente dejando clara su opinión y tachando lo que está ocurriendo de “negocio” y de una maniobra para limpiar la imagen de Kiko Jiménez.

“Ahora toca blanquear y victimizar a un impresentable”, señala, refiriéndose a la pareja de Sofía Suescun, contra el que tiene una guerra abierta.