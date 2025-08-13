Lorena Romera 13 AGO 2025 - 09:46h.

El hijo de Maite Galdeano estalla tras conocer que su hermana habría estado siendo infiel a Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, al borde de la ruptura: él habría descubierto encuentros con Juan Faro

Compartir







Cristian Suescun ha reaccionado de manera tajante a la noticia que apunta a una posible ruptura inminente entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Las informaciones hablan de que el colaborador de Telecinco habría descubierto las citas de la ganadora de ‘GH’ y ‘Supervivientes’ con Juan Faro, un influencer y culturista. A través de su perfil de Instagram, el hijo de Maite Galdeano ha estallado tras ver la portada.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila responde a las declaraciones de Cristian Suescun sobre Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez son protagonistas hoy de numerosos titulares. La revista ‘Lecturas’ ha sido quien les ha puesto en la primera plana mediática convirtiéndoles en portada de su tirada de esta semana. La pareja estaría “al borde la ruptura”, tal y como asegura el citado medio, después de que el exconcursante de ‘Supervivientes’ haya descubierto las citas secretas de su pareja con este deportista.

PUEDE INTERESARTE La petición de Sofía Suescun a Kiko Jiménez tras los rumores de infidelidad

Unos encuentros que tendrían lugar en casa de la influencer, mientras Kiko Jiménez no se encontraba en el domicilio, y que desmentirían todo lo que se había estado diciendo estas últimas semanas. Y es que tanto Maite Galdeano como Cristian Suescun señalaban al colaborador de ‘Fiesta’ como el “infiel” de la relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

También Dakota Tarraga, que aseguraba que el primogénito de Galdeano le había contado que Kiko era infiel a Sofía delante de él. De ahí que ahora el hermano de la ganadora de ‘GH’ y ‘Supervivientes’ haya saltado al conocer las noticias de estas infidelidades por parte de su hermana, pues no cuadra con la información que él había estado dando a los medios.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y es que Cristian Suescun tacha de “negocio” todo lo que está ocurriendo. Además, el que fuera participante de ‘La casa fuerte’ cree que se trata de una maniobra de lavado de imagen. “Ahora toca blanquear y victimizar a un impresentable. Qué triste y frío todo… Si el amor consiste en un negocio, no lo quiero”, ha señalado tajante.