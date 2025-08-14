Carmen Borrego ha disfrutado de unos días de vacaciones con su hijo José María Almoguera y con María 'la Jerezana'

Alejandra Rubio ve posible una nueva boda de su primo, José María Almoguera: "¿Quién pone los tiempos?"

Carmen Borrego se ha ido de vacaciones con su hijo, José María Almoguera, y con su novia María ‘la Jerezana’ y han pasado unos días idílicos en Cádiz. En el plató de ‘Vamos a ver’, la colaboradora ha explicado que hacía tiempo que no disfrutaba de unas vacaciones con José María, aunque también ha querido puntualizar: “No años, hemos coincidido en la casa de Málaga en algunas ocasiones”.

Carmen parece llevarse mucho mejor con la nueva novia de su hijo que con Paola Olmedo y ella misma ha sido muy clara sobre las razones: “Paola tiene que entender que me sacó de la relación y que yo he estado más fuera de esa relación que dentro. Ella ha tenido un matrimonio con mi hijo que no llega a dos años y si yo estoy fuera seis u ocho meses, no ha dado pie a irnos de vacaciones”. Aun así, ha insistido en que no tiene nada en contra de Paola y que la respetará siempre porque es la madre de su nieto.

También ha apuntado a que puede que tenga más feeling con María porque las dos son andaluzas y tienen un carácter muy familiar.

¿Posible boda entre José María Almoguera y María ‘la Jerezana?

Adriana Dorronsoro ha preguntado a Carmen Borrego por una posible boda entre su hijo y María y ella ha sido clara: “Yo creo que precipitarse nunca es bueno”. Aun así, piensa que si su relación sigue adelante como hasta ahora, seguro que esas boda acaba llegando.

También ha opinado que, al igual que Paola Olmedo fue muy generosa aceptando haber tenido un hijo con José María a pesar de que ella ya tenía dos, espera que, si se da el caso, José María haga lo mismo con María en cuanto a la boda.

Y sobre tener otro nieto, ha dicho: “Yo quiero ser abuela de una niña, se lo he dicho ya a María, pero no tan pronto”.