Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 19:16h.

La participante de 'LIDLT' ha señalado que está recibiendo audios por parte de su ex: "Este chico no es ningún santo"

Anita Williams: "El padre de mi hijo se ha saltado la orden de alejamiento"

Anita Williams está viviendo una terrible situación con su ex. La concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha aparecido en la revista 'Diez minutos' contando que su expareja y el padre de su hijo se había saltado la orden de alejamiento.

'TardeAR' ha hablado en exclusiva con ella para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en su vida. Anita Williams ha explicado que está recibiendo amenazas constantes de su ex y que está haciendo todo lo posible para alejarse de él.

"Este chico no es ningún santo. Por algo es mi ex y por algo el juez ha determinado que no me puede hablar ni a mí, ni puede tener contacto. No tenéis ni p*** idea de lo que yo he pasado con esta persona... Me ha costado muchísimo dar el paso de denunciar", ha señalado la exparticipante de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.

La exnovia del televisivo Montoya ha confesado que no quiere alargar la condena del padre de su hijo y que tampoco quiere dinero de él: "Ya bastante tiene y no es por mis cosas. Yo no lo hago para alargar la condena de nadie, yo lo único que quiero es vivir tranquila y esta gente no me deja".

"Funcionan con amenazas y yo con amenazas no voy a funcionar. De mentirosa no me deja nadie y yo no quiero ser pobrecita porque yo de las cosas que me equivoco doy la cara y digo 'lo he hecho mal', pero de las cosas que no, no las pienso dar", ha comentado después Williams.

Por otro lado, ha hecho alusión a la abuela del niño y la madre de su ex: "La movida de ahora viene, que esta señora salió en televisión contando tonterías y mentiras y le dije (a su ex) 'lo que tengas que hacer hazlo con los abogados".

Los colaboradores de 'TardeAR' y la presentadora Bea Archidona han mencionando que han escuchado algunos audios de la expareja de Anita en las que se escuchan las amenazas que recibe. "Es un tema muy serio", ha aclarado Requejo en último lugar.