Lucía Sánchez ha pasado unos días complicados con motivo de la hospitalización de su hija. Hoy regresa para confesar su gran decepción con sus amistades televisivas tras el ingreso de Mía. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a un nuevo capítulo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar sobre la soledad con el corazón en la mano y actualizar el estado de salud de su hija tras su ingreso hospitalario.

La gaditana volvía a demostrar hace unos meses lo importante que es su hija para ella al pedirle perdón por sus errores del pasado . La reciente hospitalización de su pequeña ha abierto los ojos de Lucía, que ha podido comprobar cuáles de sus amistades son verdaderas y cuáles no. “No he recibido un mensaje de nadie”, declara tajante. En un momento tan vulnerable debido a la salud de Mía, la creadora de contenido ha roto su silencio sobre la realidad que hay detrás de las amistades televisivas.

La que fuera participante de ‘La última tentación’ habla claro y desvela cuál ha sido el comportamiento de su supuesta amistades de la televisión durante los días que su hija ha estado ingresada. Se adentra a sincerarse sobre personas con las que mantenía una relación de amistad muy íntima, pero de la que no ha recibido ningún tipo de apoyo. “No me equivoqué, tengo que seguir apartando gente”, sentencia. ¡No te pierdas sus duras declaraciones, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez habla de la diferencia entre las amistades de fuera y dentro de la televisión

La de Cádiz ha querido aprovechar esta sensible decepción para opinar sin tapujos sobre la amistad. Con varios años de trayectoria televisiva a su espalda y muchas caras conocidas a las que consideraba amigas, Lucía Sánchez aclara realmente la diferencia entre las amistades que se hacen fuera y dentro de la televisión. “No eran amistades reales”, se sincera la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Lucía Sánchez regresa a su canal de mtmad en Mediaset Infinity, ‘Para mí’, dispuesta a hablar sin pelos en la lengua una semana más. La gaditana se adentra a hablar largo y tendido sobre la soledad, un sentimiento que le ha acompañado durante los duros días de su hija en el hospital. Además de confesar su gran decepción con sus amistades televisivas, la influecer actualiza en detalle sobre el estado de salud de Mía tras el ingreso hospitalario.