Manuel González habla de sus planes de tener hijos con Gabriella Hahlingag

Manuel González está feliz y convencido de que hizo lo correcto al apostar por su relación con Gabriella Hahlingag y no hacer caso a los rumores de infidelidad. La pareja está pasando un verano entre Cádiz e Ibiza donde están paseando su amor de su historia que ha salido fortalecida. Tras desatarse rumores de un posible embarazo, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha enfrentado a la pregunta que le han hecho sus seguidores: ¿le gustaría convertirse en padre ahora junto a la murciana?

La relación entre Manuel González y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado por momentos muy delicados. De la fase de las dudas a la de la intervención familiar, pero ambos han insistido aunque a priori parecía que todo estaba en contra. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el ex de Lucía Sánchez han salido fortalecidos y están ahora mismo en un periodo muy dulce y por ello sus fans han visto el momento perfecto para preguntar si piensan aumentar la familia.

Y, aunque el gaditano no se ha atrevido a poner fecha, sí que ha abordado esta cuestión de manera clara. Manuel González ha dado a través de sus stories de Instagram una contundente respuesta acerca de si ve a Gabriella como la madre de sus futuros hijos.

Tras pasar como pareja su primer verano juntos y despejar los rumores de embarazo, Manu González ha sido muy claro con el tema de su futura paternidad. "Me encantaría", ha contestado a la pregunta que más le hacen, aprovechando esta circunstancia para hacer una declaración de intenciones sobre su futuro con Gabriella Hahlingag.

El exnovio de Lucía Sánchez se ha abierto más que nunca a partir de esta pregunta que muchas veces le han hecho, pero para la que ahora ha querido ser especialmente claro:

"Para mí ella es la mujer de mi vida y, por supuesto, que quiero formar una familia con ella", ha confesado el exconcursante de 'Supervivientes' con la que ha dejado claro que quiere ser padre junto a la murciana de origen rumano. Una respuesta con la que aleja cualquier tipo de duda de que entre ellos se haya apagado la pasión y complicidad que surgió tras conocerse como tentadores VIP en 'La isla de las tentaciones'. Este verano ha confirmado que lo suyo va en serio y que sí pasan por la idea de una boda, de aumentar familiar y de que no les importa nada más que lo que ellos piensen,