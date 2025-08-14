Lorena Romera 14 AGO 2025 - 12:59h.

El actor le habría hecho a la influencer un romántico regalo del que ella ha presumido discretamente en redes

Melyssa Pinto, Ana Mena y los Casas, todos juntos de vacaciones en El Salvador

Mario Casas ha tenido con Melyssa Pinto un gesto de lo más romántico durante su viaje familiar en El Salvador. Aunque el actor y la influencer han intentado que pase desapercibido, los seguidores más avispados no han tardado en darse cuenta de este detalle. Y es que el ganador de un Goya podría haberle hecho a la exconcursante de ‘Supervivientes’ un regalo de lo más especial.

Están siendo días mágicos para la catalana, que hace unos días reconocía que para ella era todo un sueño hecho realidad el viajar a este país de Centroamérica. Además, lo está haciendo junto a Mario Casas y toda su familia. Juntos están recorriendo la isla en helicóptero, disfrutando de sus exóticas playas, de exquisitas comidas, y de tiempo de calidad y desconexión.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está compartiendo fotografías y vídeos de cómo están siendo sus vacaciones allí, en El Salvador. Y, aunque no enseña a Mario Casas ni a ningún miembro del clan, es evidente que están todos reunidos (incluida Ana Mena, pareja de Oscar Casas).

Además, esto supone ya un paso si comparamos con los anteriores viajes que habían hecho en pareja, cuando trataban por todos los medios jugar al despiste, compartiendo las publicaciones a destiempo para intentar que no se les relacionara. Pero su relaci�ón ya es todo un secreto a voces, y más después de que se les pudiera ver besándose por primera vez en público.

Por eso, aunque todavía no presumen abiertamente de su amor, tampoco se esconden. Y el gesto que ha tenido Mario Casas con Melyssa Pinto no hace otra cosa que evidenciar que las cosas entre ellos van viento en popa. Lo hemos podido ver en la publicación que ha compartido la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ en su perfil de Instagram, donde ha posado en la playa, en bikini, sentada en una silla plegable y disfrutando de lo que, parece, agua de coco.

Pero lo llamativo de esta foto es la cadena que rodea su cuello: una cruz de plata que ya habíamos visto antes, tal y como ha confirmado Javi de Hoyos. Y es que Mario Casas la había lucido hace apenas unos días en una de sus últimas publicaciones. Un ¿regalo? que confirma que la pareja se encuentra en un muy buen momento de su relación y que, poco a poco, se van abriendo más, dando pequeños pasos que confirman que están enamorados y muy felices.