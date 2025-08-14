Rocío Molina Madrid, 14 AGO 2025 - 17:21h.

La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha enseñado el remedio natural con el que espanta a las avispas de su casa

Nagore Robles ha querido hacer un regalo a sus seguidores en forma de un remedio que ella utiliza para decir adiós a unos insectos nada amigables. El fuerte calor y las comidas al aire libre típicas del verano son dos factores para atraer a las avispas. Sin presentar ella alergia alguna a su picadura y tampoco una fobia, la presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' sabe que cuando una de estas aparece surge la tensión. ¿Qué hacer? Este es su truco casero con el que las espanta de inmediato y, ¡funciona!

Antes de que se produzca el desenlace de la picadura (o mordedura para ser más exactos al referirnos a las avispas) se puede prevenir su presencia con una curiosa receta que ha compartido la creadora de contenido en sus redes. Con su casa recién estrenada con piscina incluida y pérgola bioclimática, Nagore Robles se ha visto obligada a utilizar su truco secreto en más de una ocasión al hacer ahora más vida que nunca fuera.

A pesar de que las avispas tienen una mala reputación por su picadura dolorosa, en realidad son muy útiles y juegan un papel importante en el medio ambiente. Son depredadores naturales que se alimentan de otros insectos como moscas, orugas o arañas y, por tanto, ayudan a mantener otras poblaciones bajo control. Algo que sabe Nagore Robles y por eso su truco casero lo que hace es evitar su presencia, pero no les hace daño de ningún modo.

La presentadora ha mostrado un plato y su interior. Todo lo que hace falta para que las avispas no hagan acto de presencia en una reunión. "Quema canela, clavo y ralladura de limón", ha escrito mostrado en lo que consiste este preparado y la explicación que tiene para que esto funcione y las espante.

"Las avispas no soportan ciertos olores fuertes, especialmente los cítricos combinados con especias como el clavo y la canela. Déjalo cerca de donde sueñas estar y olvídate de entrar en pánico cuando comas", ha terminado acerca de este truco que da tranquilidad y que respeta por otro lado el ciclo de la vida.