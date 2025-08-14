Equipo mtmad 14 AGO 2025 - 11:00h.

Patri Pérez, a la espera de la llegada de su segundo bebé, continúa sincerándose al completo sobre la etapa de su vida que está viviendo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a su canal, ‘Renaciendo’, y confiesa su miedo a ir al ginecólogo. Tras mostrar por primera vez el estado de la cicatriz de su cesárea por el nacimiento de Río, la influencer sigue abriéndose sobre su experiencia en este segundo embarazo. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

La catalana se sienta de nuevo frente a la cámara para actualizar todos los detalles sobre su segundo embarazo. Se adentra a hablar sobre sus visitas al ginecólogo y se sincera sobre cómo se siente al tener que enfrentarse a ellas. “Me pongo siempre súper tensa”, comienza explicando la influencer. Después de haber hablado con una matrona sobre los riesgos del parto, Patri Pérez confiesa lo mucho que le cuesta acudir a especialistas en ginecología y los motivos tras su extraña actitud.

“Esa zona para mí es sagrada”, declara sincera la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Cada vez más cerca de la llegada de su segundo bebé, la catalana recuerda sus visitas al ginecólogo cuando estaba embarazada de Río. Patri repasa esa etapa de su vida y las citas médicas por las que tuvo que pasar. Se abre en canal sobre sus preocupaciones a la hora de acudir a este especialista debido a momentos de tensión antes del nacimiento de su primer hijo. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Patri Pérez habla de las expectativas que tiene sobre su futuro parto

La catalana imagina cómo será el parto que está esperando según pueda afrontarlo de manera natural o por cesárea. “A lo mejor es un parto buenísimo o malísimo, no lo puedo saber”, comparte Patri al hablar de su incertidumbre. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Patri Pérez vuelve una semana más a su canal, ‘Renaciendo’, durante sus vacaciones en Lanzarote para sentarse un ratito a hablar con sus seguidores. La influencer llega para actualizar cómo se encuentra en este punto de su segundo embarazo y hablar del estado de la cicatriz de su cesárea. Además de confesar su miedo a ir al ginecólogo, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ también explica por qué debe trabajar su suelo pélvico. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!