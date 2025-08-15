Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 19:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' presume en redes de haber cumplido uno de sus mayores sueños

Alma Bollo se sincera sobre lo que más le duele de la custodia de su hija: "El miedo a los 15 días compartidos"

Alma Bollo ha revelado a sus seguidores uno de los instantes más significativos de su vida. La exconcursante de 'Supervivientes' tras la polémica con Aguasantas está de viaje en la región de Capadocia, uno de los destinos turísticos más famosos de Turquía, y ha tenido la oportunidad de sobrevolar sus paisajes en globo aerostático.

En su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Bollo ha compartido un vídeo donde se le ve disfrutando del vuelo mientras contempla el amanecer. Con una sonrisa de oreja a oreja, la influencer ha escrito junto el vídeo "Cumpliendo un sueño", dejando claro que está actividad era parte de su lista de metas personales.

La hermana de Manuel Cortés, que habitualmente comparte su rutina con sus seguidores, no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha querido mostrar a sus seguidores cómo ha sido su experiencia durante el paseo en globo, ya que es una de las experiencias más destacadas de Capadocia: "Estoy maravillada con todo lo que estoy viviendo".

Un sueño cumplido que se produce días después tras la tensión en redes sociales caracterizada por los intercambios de indirectas que han llevado a cabo Alma Bollo y su madre, Raquel Bollo, junto a Aguasantas. Las dos partes han hecho uso de las redes sociales para compartir mensajes que los seguidores han interpretado como contestaciones indirectas entre ellas.

A pesar de que ninguna de las involucradas ha hecho mención directa de la otra, los mensajes con expresiones poco claras y los textos con indirectas, han avivado las especulaciones de un conflicto entre las dos familias. Este intercambio de insinuaciones ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, que no han pasado por alto ningún detalle en las redes sociales.

Lejos de involucrarse en la controversia, Alma ha decidido desconectar y enfocarse en su viaje. La influencer ha disfrutado del amanecer por el cielo y compartiendo con sus fans cómo, desde la cesta, ha podido contemplar el paisaje disfrutando de las vistas.

Con esta experiencia, la exconcursante de 'Supervivientes' ha podido tachar de la lista uno de sus sueños pendientes, algo que ella misma ha destacado en sus redes sociales. Alma Bollo sigue cumpliendo metas personales, demostrando que no tiene límites y que continúa trabajando para alcanzar todos los sueños que tiene en mente.