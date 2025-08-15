Equipo mtmad 15 AGO 2025 - 15:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte las habilidades de su hija pequeña y lo avanzada que es para su edad

Fani Carbajo se sincera sobre el momento personal que atraviesa

Fani Carbajo llega para responder con dureza a las críticas que ha recibido sobre su maternidad tras su último vídeo de ‘A pesar de todo’, disponible en Mediaset Infinity. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a su canal para aclarar todo y salir en defensa propia y de sus hijos. Además, presume de los grandes avances de su hija Victoria mientras responde alto y claro a todos los comentarios negativos que ha estado recibiendo.

Tras el capítulo de la semana pasada de ‘A pesar de todo’, en el que se sinceraba sobre su miedo a llevar a su hija a la escuela infantil , Fani Carbajo no ha parado de recibir críticas al respecto. La influencer ha querido aprovechar la oportunidad de dedicar un nuevo vídeo a desmentir los comentarios negativos sobre cómo ejerce su maternidad. Su hija pequeña, Victoria, es una bebé muy avanzada y su madre ha querido compartirlo con mucho orgullo. “Prácticamente anda y come sola”, declara con una sonrisa de oreja a oreja.

A sus solo 10 meses de edad, Victoria entiende con facilidad a sus papás y casi puede andar sin ayuda. Si algo define a Fani es su intolerancia con las críticas, aún más cuando se trata de cómo está criando a sus hijos. La madrileña no lo ha dudado y ha presumido ante la cámara de las habilidades de su pequeña. “Está todo el día riendo”, añade la influencer, hablando con orgullo. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo habla sobre las primeras palabras de su hija pequeña, Victoria

Entre los grandes avances de su pequeña, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ presume, sin dejar de sonreír, sobre algunas de las palabras que ya pronuncia. Que una bebé de 10 meses, no solo ande y coma sola, sino que también esté empezando a hablar, es algo de lo que una madre debe sentirse orgullosa. “Dice mamá”, confiesa la de Madrid sin poder aguantar su emoción. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Fani Carbajo vuelve una semana más a su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity, para romper su silencio y salir en defensa propia tras las críticas que ha estado recibiendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está cansada de que hablen de forma negativa de su vida personal y de cómo gestiona su maternidad. Además de presumir de los grandes avances de su hija pequeña, la creadora de contenido desvela por qué no gasta su dinero en lujos y reflexiona sobre lo que transmite con su papel en la familia.