Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 18:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' deja a todos sus seguidores sin palabras con un posado acrobático en bikini

Las bonitas palabras de Irene Rosales a Manuel Cortés en el día de su cumpleaños: "Mi vida"

Compartir







Irene Rosales ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar en Instagram un impresionante posado acrobático en bikini que ha revolucionado las redes sociales. En una serie de tres fotografías, la exconcursante de 'GH DÚO' ha mostrado flexibilidad, potencia y estilo al lucir su figura al sol.

En la primera imagen, la mujer de Kiko Rivera se muestra con la cabeza firmemente apoyada en el suelo, las rodillas flexionadas en un ángulo perfecto de 90 grados y el torso completamente recto. Una posición que, aunque a primera vista puede parecer fácil, demanda un gran control del cuerpo, fuerza en el abdomen y equilibrio.

La segunda imagen impresiona aún más: sostiene la cabeza como punto de apoyo y mantiene el tronco recto, pero posiciona las piernas en direcciones contrarias, una hacia adelante y otra hacia atrás, como si estuviera en medio de una elaborada coreografía de yoga. El toque final se presenta en la tercera imagen, donde está totalmente extendida, con la cabeza como único contacto con el suelo, exhibiendo un control corporal que no todos se atreven a intentar.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales comparte una inesperada reflexión tras las ausencias en la comunión de su hija

El bikini seleccionado para estas acrobacias también ha llamado la atención de sus seguidores. La sevillana de 33 años lleva un bikini blanco de triángulo sencillo, que destaca su bronceado. Como detalle, lleva un pañuelo con estampado de leopardo atado en la cabeza, un complemento que le añade un toque bohemio y elegante, ideal para un día soleado en la playa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer ha demostrado en múltiples ocasiones que el yoga es parte de su día a día, lo que explica su habilidad para realizar estas posturas tan desafiantes. Su postura tranquila y su sonrisa despreocupada contrastan con la complejidad técnica de las acrobacias, comunicando una impresión de satisfacción. Las respuestas en redes han llegado rápidamente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En pocas horas, la publicación ha reunido miles de "me gusta" y cientos de comentarios. Sus fans no han escatimado en halagos: "¡Madre mía, cómo puedes hacer eso!", "Qué chica más completa, un 10 en todo", o el más gracioso de todos: "Para que yo pueda hacer eso, deben sujetarme al menos tres personas". Con este carrete de imágenes, Irene Rosales ha dejado a sus fans impactados.