La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se muestra más vulnerable que nunca al hablar de lo sola que se siente

Lucía Sánchez carga contra Marina García tras su enfrentamiento en redes sociales

Lucía Sánchez, después de unos días complicados debido a la salud de su hija, vuelve para sincerarse sobre la soledad que siente. Tras el ingreso hospitalario de Mía, sobre el que ya ha actualizado , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llega a un nuevo vídeo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, y se abre como nunca sobre si realmente se siente acompañada o no en este momento de su vida.

La gaditana, que recientemente hablaba sobre mucho que le había costado superar la polémica que vivió con Marina García , continúa compartiéndolo todo sobre sus relaciones personales. En un momento tan vulnerable, tras la hospitalización de su hija, Lucía Sánchez ha podido pararse a reflexionar sobre las personas de su alrededor. “Me siento sola”, confiesa la influencer. La creadora de contenido explica con quién puede contar en los malos momentos y devela el motivo de la soledad que siente.

“Siento que solo me acompaña mi madre”, añade la de Cádiz al borde del llanto. La exparticipante de ‘La última tentación’ llega para sincerarse como nunca sobre un tema muy sensible para ella. La influencer ha comentado, en varias ocasiones, que en los momentos más difíciles es cuando comprueba en quién se puede confiar. Sin embargo, Lucía también habla hoy sobre quién sigue realmente a su lado para celebrar los momentos buenos. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez comparte cómo quiere celebrar los momentos felices de su vida

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ aprovecha su reflexión sobre la soledad para reclamar ante la cámara cómo y con quién le gustaría vivir sus momentos más felices. Se sincera sobre las personas que querría tener a su lado para celebrar sus alegrías y no solo para desahogarse en los momentos más duros. “Charlar de las cosas buenas, no porque te tenga que contar un problema”, explica la creadora de contenido. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!

Lucía Sánchez vuelve una semana más a un nuevo capítulo de ‘Para mí’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity, para abrirse como nunca tras unos días complicados junto a su hija. La de Cádiz entra en detalle sobre cómo se siente en relación a la soledad que le acompaña y actualiza sobre el estado de salud de Mía. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa su gran decepción con sus amistades televisivas y desvela el motivo. ¡No te pierdas sus declaraciones!