Lidia González 15 AGO 2025 - 09:00h.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ cuenta el contenido de la conversación que ha mantenido con Albert Barranco, en exclusiva

Maica Benedicto se somete a una operación de aumento de pecho: su cambio físico antes y después

Compartir







Maica Benedicto ha desvelado los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras finalizar su relación. Desde que saltase a la fama, la que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha compartido todos los detalles de su vida y esta importante noticia no iba a ser una excepción. Tras su polémica con el influencer y confesar los motivos de su distanciamiento, aparece en su canal de mtmad, ‘Obvio microbio’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar claro sobre el tema. ¡No te pierdas todo lo que ha contado!

A pesar de haber salido del reality que compartieron muy ilusionada, un giro de los acontecimientos hizo que su relación acabase por completo. Después de dar su versión de la historia, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ recibió un aluvión de críticas a las que tuvo que responder. Ahora que ha pasado el tiempo, ha ocurrido algo totalmente inesperado y es que Albert se ha puesto en contacto con ella. La murciana ha sido muy transparente y se ha sincerado sobre la situación que ha vivido: “Ha sucedido un acontecimiento que tengo que contaros”.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto, sobre su ansiedad por ponerse prótesis en el pecho

A lo largo de los meses que han pasado desde su salida de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, la creadora de contenido ha hablado sin tapujos sobre su situación personal y, ahora, ha admitido sentirse decepcionada con él por algunas actitudes de las que se ha enterado. Además, se sienta frente a las cámaras para desvelar el contenido de la conversación que ha mantenido con él.

Maica Benedicto aclara en qué punto está su relación con Albert Barranco

Aunque durante los últimos meses el catalán ha reaccionado a comentarios negativos sobre Maica Benedicto en sus redes y ella ha confesado su desagrado con ciertas actitudes del exconcursante de ‘Supervivientes’, lo cierto es que este intercambio de mensajes podría haberlo cambiado todo. Por este motivo, la exconcursante de ‘GH DÚO’ aclara en qué punto está su relación con Albert Barranco tras esta conversación que han mantenido.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto, nerviosa en el quirófano minutos antes de su operación de pecho

Maica Benedicto regresa una semana más a su canal de mtmad para contar todos los detalles sobre la sorpresa que se ha llevado al recibir un mensaje de Albert Barranco tras los problemas que han tenido en su relación desde su salida de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. La influencer se ha mojado y se ha sincerado sobre cómo se siente con toda su situación con el catalán. Además, no duda en estallar contra las críticas y enfrentarse a todos los comentarios negativos que ha recibido por su relación con el influencer y la operación de pecho que se ha realizado.