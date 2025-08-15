Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 10:00h.

La recomendación de la pareja a sus seguidores durante su viaje: "Replantéate viajar a Tailandia en agosto"

La conmovedora carta de una escritora a Marta Peñate tras su nuevo aborto: "Gracias por hablar sobre la herida"

Compartir







Marta Peñate y Tony Spina están realizando un viaje por Vietnam y Tailandia, aunque sus planes se están truncando por varios contratiempos que han mostrado abiertamente en sus redes. La exconcursante de 'Supervivientes' y el italiano han compartido cómo esta siendo esta experiencia, señalando tanto los momentos sobresalientes como las situaciones que han terminado por decepcionarles a lo largo del recorrido.

El viaje empezó en Hanoi, con imprevistos, ya que cuando llegaron resultó ser que no había luz en la zona del hotel, pero la pareja lo tomó con humor. Después la pareja partió hacia la famosa bahía de Ha Long para vivir un crucero de dos noches y tres días por 340 euros entre impresionantes formaciones rocosas.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate se emociona con el gesto de Tony Spina tras la cuarentena de su aborto

Luego, decidieron ir a Tam Coc, pero el viaje continuó con el desastre: tuvieron que esperar a que el chófer se despertara, y según Tony, "además tiene un mal despertar, porque me habla mal". En Tam Coc exploraron la pagoda Bai Dinh, un complejo de templos budistas que se alcanza subiendo cientos de escalones. La exconcursante de 'Gran Hermano' admitió que estaba "hasta el gorro" de utilizar escaleras, una frase que volvió a mencionar tras explorar otras zonas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su siguiente destino en Vietnam fue Da Nang, donde visitaron sitios emblemáticos como el Love Bridge. Sin duda el lugar favorito de la exconcursante de 'Supervivientes' ocurrió durante el recorrido en barco por el río, rodeados de luces y faroles que generaban una atmósfera encantadora.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Después de Vietnam, se dirigieron a Tailandia, a Phuket. En ese lugar, Marta ha compartido la desilusión que ha experimentado al llegar a Freedom Beach. Luego de andar durante diez minutos por un camino, lo que hallaron fue una playa repleta de basura. Además, hoy tenían planeado visitar una isla, pero el mal clima y la lluvia destruyeron el trayecto. Con sarcasmo, la colaboradora ha comentado que "este viaje está saliendo redondo, que felicidad" y ha comentado a sus seguidores: "Replantéate viajar en agosto a Tailandia".

Y a eso hay que unirle que el tiempo no les está acompañando en este viaje. Las continuas tormentas están empañando lo que tendría que ser algo idílica en experiencias pasadas por agua. "Esto es fuerte. Me río por no llorar", ha dicho la exconcursante de 'Supervivientes' apareciendo completamente empapada junto con Tony al sorprenderles una tormenta en la playa.

Un recorrido lleno de altibajos A pesar de haber vivido experiencias excepcionales, como el crucero en Ha Long Bay y el paseo en barca por el río, Tony y Marta han demostrado que incluso los viajes más anhelados pueden tener sorpresas.