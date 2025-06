La conmovedora carta de una escritora a Marta Peñate tras comunicar su nuevo aborto

Rocío Molina Madrid, 13 JUN 2025 - 10:01h.

La escritora Lae Sánchez le ha mandado un emotivo mensaje a la exconcursante de 'Supervivientes' tras conocer la noticia de su nuevo aborto

Marta Peñate actualiza su estado de salud y comparte su informe de urgencias tras las críticas

Tras hacer una de las entrevistas más duras que ha concedido en su carrera televisiva, Marta Peñate está enfrentando con entereza, junto a su incondicional Tony Spina, uno de los peores momentos de su vida. La exconcursante de 'Supervivientes' ha perdido el bebé que esperaba y, aunque no quiere hablar más y ha expresado su necesidad de parar de visibilizar su caso, sus palabras han calado hondo. Tanto es así que la influencer y exconcursante de 'Gran Hermano' se ha encontrado una avalancha de cariño y ha recibido también una conmovedora carta por parte de una escritora.

Después de que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' explicase el motivo por el que había perdido el bebé y enfrentarse a críticas y comentarios muy duros, la televisiva y su novio se ha ido a Gran Canaria, alojándose en un hotel de lujo donde desconectar y estar tranquilos. Pero su caso está muy presente y le siguen llegando constantes muestras de cariño. Una de ellas ha sido la de la escritora Lae Sánchez.

"Gracias, Marta. Gracias por visibilizar un grito que a las mujeres nos avergüenza. Un aborto o no tener calidad o cantidad de óvulos, perder una trompa o tal vez las dos, abortar de nuevo. No escuchar ese latido, normalizando la romantización de embarazos perfectos. La culpa. Ser mujer es sentir constantemente la culpa. Gracias por hablar sobre la herida y no quedarte en ella. Nadie se imagina lo que estás pasando, ha comenzado a decirle esta escritora en su carta.

El testimonio de Marta Peñate, su naturalidad y el dolor que ha compartido es motivo de orgullo y por eso le ha querido dar aliento con sus palabras: con la que lo está compartiendo ha llegado a esta especialista que ha tratado de darle consuelo.

"Nadie que no haya pasado por un proceso de inseguridad constante al pensar que no somos suficientes porque nuestro cuerpo no funciona como el de las mujeres normales. Y entre inyecciones, predicciones, salas de espera y pasan los días con la ilusión y lo único que queda es el futuro y volver a intentarlo. Gracias, Marta porque las personas que sostenemos un proceso complejo hemos valorado tu entereza. tu valentía y tu fuerza interior.

Para terminar, la escritora Lae Sánchez le ha hablado sincera sobre la pérdida y los sentimientos que supone que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' está sintiendo: "Un duelo es una despedida. No escuchar ese latido y volver a guardar esa nana entre la pena. Tienes todo el derecho del mundo a mandar todo a la mierda, pero que sepas que has ayudado a mucha gente que sin querer va contigo".