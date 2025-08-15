Equipo mtmad 15 AGO 2025 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su aumento de peso durante el embarazo

Patri Pérez recuerda lo mal que lo pasó con la separación de sus padres

Compartir







Patri Pérez continúa compartiendo todo sobre su segundo embarazo y los cambios físicos que está experimentando. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a su canal de mtmat en Mediaset Infinity, ‘Renaciendo’, y desvela los kilos que ha subido en este embarazo. Cada vez más cerca de la llegada de su bebé, la influencer se abre en canal para mostrar la cicatriz de la cesárea de Río y hablar de la realidad de su cuerpo antes del parto.

Patri ha querido relatar, con total sinceridad, un tema del que no puede evitar preocuparse: su cambio físico en su segundo embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo ve su cuerpo a la espera de la que será la hermanita de Río. Con muchas cosas en la cabeza en esta etapa de su vida en la que se enfrenta a un embarazo de riesgo , la catalana también se abre en canal sobre su aumento de peso de los últimos meses. “Me ha dado mucha hambre”, declara sincera la influencer.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela la importante decisión que ha tomado Lester Duque sobre su segunda hija

Sin querer ocultar esta parte de su realidad, Patri Pérez comparte cuánto está cambiando su cuerpo en el punto medio de su embarazo y cómo le está afectando. La influencer muestra su preocupación ante esta experiencia por la que pasan muchas mujeres y para la que nunca se está del todo preparada. “Lo estoy viviendo muy diferente”, compara con el embarazo de su primer hijo, Río. La catalana explica cuántos kilos ha subido y cómo se siente al respecto. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Patri Pérez piensa en cómo recuperar su cuerpo habitual tras el parto

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez comparte cuál es su mayor miedo en su segunda maternidad

La creadora de contenido se adentra a hablar de su aumento de peso y de lo que tiene en mente para recuperar su cuerpo habitual después de dar a luz. Patri habla de cuántos kilos más ha subido en relación a su primer embarazo y cómo lo vivió la primera vez. Recordando su anterior experiencia, la catalana piensa en cómo volver atrás para tener su cuerpo previo al embarazo. “En cuanto nazca el bebé y el otro no pare quieto, adelgazaré”, declara entre risas. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez regresa a su canal, ‘Renaciendo’, una semana más para actualizar sobre su embarazo a sus seguidores y mostrar el estado de su cicatriz tras la cesárea del nacimiento de su primer hijo. La influencer se sincera sobre sus sentimientos en este punto del embarazo y explica los motivos por los que debe trabajar su suelo pélvico. Además de desvelar cuántos kilos ha subido en los últimos meses, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también confiesa su miedo a ir al ginecólogo. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!