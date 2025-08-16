El atípico verano de Marta López: sin luna de miel ni vacaciones

Carlos Otero 16 AGO 2025 - 09:00h.

La colaboradora ha abierto un chiringuito en Punta Umbría y compagina su negocio con sus apariciones en programas

Marta López pone en venta su casa y se muda a una nueva vivienda con Alejandro Huerta, su marido

El primer verano de casada de Marta López apenas contará con momentos de ocio. La colaboradora de 'Tardear' y de 'Vamos a ver' se ha quedado sin vacaciones: cuando no está trabajando en televisión lo está haciendo en su chiringuito de la playa en Punta Umbría (Huelva). Por no tener, Marta no ha tenido ni luna de miel.

Ni un momento libre

De trabajar en la tele a atender su negocio de hostelería y viceversa. Aunque inunde su cuenta de Instagram de imágenes bucólicas, Marta López va a acabar exhausta de la temporada estival. La colaboradora se encuentra en un momento profesional envidiable que le ha llevado a renunciar a unas vacaciones tradicionales.

La propia Marta así lo ha compartido con su comunidad de seguidores en redes sociales con buen humor y actitud positiva: "Sé qué es un poco paliza no descansar ni un día, pero hay que aprovechar que el invierno es más tranquilo, pero estoy feliz", escribía en su red social junto a una foto tomada en su nuevo negocio. Marta asegura que también está "deseando que llegue el día para irme de luna de miel, mientras nos acompañamos y juntos todo es más fácil…", ha reflexionado con sabiduría.

El nuevo negocio de Marta, el chiringuito Totem, es el punto de ocio y música de la Costa de la Luz. Se trata de un local bohemio y veraniego en el que destaca su ambiente festivo y que ha hecho de la música en vivo y las sesiones DJ su marca de identidad. En su primer verano han pasado por allí artistas como Fernando Sanz, Bombai o Bely Basarte. Además ha sido el patrocinador de evento como la Copa del Rey de Tenis. Una vez que acabe la temporada alta de veraneo la colaboradora televisiva prevé desaparecer. "Al llegar septiembre, la primera semana, creo que voy desaparecer... ¡pero de verdad!", ha escrito en otro post de sus redes sociales.

Madre de tres, 24 horas al día

Además de sus obligaciones profesionales, Marta no olvida que es madre de tres chicos "a tiempo completo". En sus stories y publicaciones también nos hace partícipes de esta realidad y vemos que tras salir de Telecinco le toca acompañarlos a entrenamientos y planes. "No me parece normal que entrenen a pleno sol en agosto", reflexionaba durante un entrenamiento de su hijo mediano, el de 15 años.

A sus 51 años, Marta López cuenta con una intensa vida familiar tras haber sido madre de tres hijos: Jorge, nacido en 2007; Hugo, en 2009; y el pequeño Javier, que llegó en 2014. Muchos pensarían que ser madre otra vez no entra dentro de sus planes pero ella no lo descarta porque su marido sueña con ser padre y no quiere negarle la oportunidad.

Su marido, al pie del cañón

Mientras Marta atiende su trabajo televisivo, su negocio y a sus hijos su recién estrenado consorte, Alejandro Huerta, también sigue atendiendo clientes.

Más allá de su nueva faceta pública, el marido de la primera concursante eliminada de la segunda edición de Gran Hermano continúa volcado en su carrera como fisioterapeuta deportivo. En su consulta, situada en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, trata a deportistas, influencers y celebrities.