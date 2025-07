Ana Carrillo 03 JUL 2025 - 17:10h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y colaboradora de 'TardeAR' ha compartido el motivo por el que no se ha ido todavía de luna de miel

Marta López comunica una feliz noticia tras su boda: "Intentaré invitar a todo el mundo"

Marta López, de 51 años, y Alejandro Huerta, de 39, solo necesitaron unos meses para saber que querían dar el paso de casarse. Se conocieron en la primavera de 2024 y hace una semana se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en una finca a las afueras de Madrid en la que estuvieron acompañados por 400 invitados; una boda tras la cual la exconcursante de 'Gran Hermano' y el fisioterapeuta no se han ido de luna de miel.

La amiga de Makoke y Raquel Lozano no ha parado de trabajar en los días posteriores a su boda, afrontando en 'TardeAR', programa en el que colabora, todas las polémicas que ha habido en torno al que es su segundo enlace, ya que se casó en 2007 con Jorge Cabezas, el padre de sus dos hijos mayores; con el padre de su tercer hijo no llegó a pasar por el altar.

Para aclarar el por qué no se ha ido de luna de miel con su marido, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un post en Instagram en el que explica que ahora, debido a sus proyectos profesionales, le ha sido imposible cogerse unos días para irse de viaje a celebrar ese paso en su relación, pero que lo hará en octubre. Por el momento, lo que ha es el destino escogido.

Tan atareada está estos días que no ha podido pararse a hablar de los bonitos momentos de su boda en su perfil de esta red social, pero piensa hacerlo tan pronto como pueda porque fue un día muy especial para ella, pues siempre dijo que no esperaba volver a casarse y desveló que no había sido por falta de propuestas por parte de otras exparejas.

"Tengo tantas cosas que contaros de la boda que no me da tiempo, prometo en breve poder hacerlo [...] Tengo tantas cosas que agradecer y a tanta gente que prometo ir haciéndolo poquito a poco pero es que la vida no me da para más, quiero contaros sensaciones y momentos mágicos que guardaré siempre en mi corazón… Solo necesito un poquito de tiempo", ha sido la explicación de Marta López.