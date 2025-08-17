Ana Carrillo 17 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha enseñado su original vitrocerámica invisible y ha explicado su funcionamiento

Antes de irse a Honduras para participar en 'Supervivientes' allá por el invierno de 2023, Adara Molinero abrió las puertas de su piso de Madrid, que había comprado y reformado y decorado a su gusto para convertirlo en su hogar y el de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra. La vivienda destacaba por su enorme vestidor y por su estilo clásico, aunque hay una joya que pasó desapercibida: su original vitrocerámica invisible.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' ha enseñado al detalle esta parte esencial de su cocina al hacer un vídeo con la receta de un desayuno. Como tenía que hacer un croissant a la plancha, necesitaba utilizar una sartén y es en ese momento del vídeo cuando les confiesa a sus seguidores que sabe que probablemente se estén preguntando dónde cocina, que es la misma duda que le plantea todo aquel que visita su casa: "Todo el mundo que llega a mi casa me dice: 'Pero, ¿dónde cocinas?'".

Es entonces cuando la influencer muestra que en la isla de su cocina, camuflada en la encimera, se encuentra una placa de inducción invisible compuesta por tres zonas de cocción que se identifican gracias a tres pequeñas crucecitas que marcan dónde se puede cocinar: "Podéis elegir un punto o una crucecita, yo elegí la cruz".

Para encenderla, la hija de Elena Rodríguez explica que tiene "un mandito" guardado en el primer cajón de la cocina y que solo tiene que sacarlo, seleccionar la intensidad y empezar a cocinar. La ventaja no es solo su fácil funcionamiento, sino que si se retira la sartén donde se está cocinando y uno pone la mano por error no se quema, una gran ventaja al vivir con un niño de seis años.

"Martín siempre está por aquí hablando conmigo, le encanta estar conmigo mientras cocino, entonces si él pone la mano en un momento dado va a notar que está caliente, pero no se va a quemar", ha explicado Adara Molinero, que está encantada con su original vitrocerámica invisible, que es igual a la que tiene Noemí Salazar, su compañera en 'GH VIP', en su chalet de las afueras de la capital.