Adara Molinero cuenta el problema que tiene para irse de vacaciones con su hijo

Ana Carrillo 06 AGO 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' ha revelado qué problema encuentra al viajar con su hijo en común con Hugo Sierra

Adara Molinero llora desconsoladamente al explicar cómo le ha dicho a su hijo que Pompón ha muerto

Adara Molinero siempre dice que una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida es ser mamá de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra que ya tiene seis años. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' adora pasar tiempo con su pequeño y trata de hacer planes originales con él, pero con la llegada del verano ha encontrado un problema para irse de vacaciones juntos y ha querido confesárselo a su comunidad de Instagram.

"Con 30 y pico años, ya las amigas están casadas, la familia tiene su vida... y a mí me da miedo irme de vacaciones con Martín sola", ha confesado la influencer, revelando así que su temor es no estar acompañada por otro adulto en unas vacaciones familiares.

El año pasado contaba con la compañía de su por aquel entonces novio, Álex Ghita, y la hija que el entrenador tiene de una relación anterior, Sofía. Los cuatro se fueron a Cádiz. En años anteriores, como el de su ruptura con Rodri Fuertes en 2022, estuvo de vacaciones en un resort en la playa junto a su hijo y su madre, Elena Rodríguez.

Ahora lleva un año soltera y parece que su madre, que se comprometió en matrimonio con Pedro Solà, no puede acompañarla. Es por eso que ha comentado que le encantaría que existiera un "grupo de padres y madres solteros con hijos" para ponerse en contacto y organizar viajes juntos en las vacaciones estivales.

Jessica Bueno también le confesó hace unas semanas a sus seguidores de la misma red social que sentía cierta inseguridad al viajar sola con sus hijos, pero se lanzó a irse a Londres, sin la compañía de otro adulto, con sus dos hijos mayores: Fran Rivera, de 12 años y fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Junior, de 8 años, nacido de su matrimonio ya extinto con Jota Peleteiro.

La experiencia fue muy buena y la primera concursante confirmada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' venció su temor a no estar acompañada en un viaje por otro adulto. "Viajar sola con ellos puede asustar, pero estos momentos hacen que todo valga la pena [...] Cuando me encontraba caminando por las calles de Londres, me daba cuenta de que el miedo puede transformarse en alegría. Este viaje ha sido un regalo que nunca olvidaré. A todas las mamás que se encuentran en una situación como la mía: ¡no tengáis miedo de lanzaros a nuevas aventuras! La vida es preciosa y está llena de sorpresas", relató en Instagram.