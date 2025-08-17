Gloria Camila se pronuncia sobre la crisis de Kiko y Sofía: "Hay que dar la cara, no esconderse"

Fiesta 17 AGO 2025 - 16:53h.

Gloria Camila cree que la infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez es cierta porque "sabe que hay pruebas"

Todos los frentes abiertos de Sofía Suescun y Kiko Jiménez más allá de su posible crisis de pareja

Desde hace días, Kiko Jiménez y Sofía Suescun son noticia. Cuando nadie lo esperaba, una revista publicaba en su portada que la pareja atravesaba por una crisis y el motivo no era otro que una posible infidelidad de la navarra hacia el andaluz.

Según la publicación, Sofía habría tenido un affaire con el culturista e influencer Juan Faro, una información que Kiko habría descubierto hace ya algún tiempo y que habría provocado una importante crisis entre ellos. Según informaciones que manejaba Marisa Martín Blázquez, Sofía se fijó en Faro allá por el mes de mayo cuando ambos coincidieron en una gala de premios.

Omar Suárez aportaba además una información exclusiva que habla de la drástica decisión que la pareja ha tomado de cara al escándalo que les rodea: "Esta es una información que este programa ha obtenido en exclusiva y que tanto Kiko como Sofía han comunicado. La pareja ha decidido tomar distancia y van a abandonar España próximamente".

Gloria Camila reacciona a la noticia sobre su ex

Gloria Camila fue durante años la pareja de Kiko Jiménez y precisamente por eso conoce bien al andaluz. A la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado le extraña especialmente que Kiko Jiménez haya puesto el grito en el cielo por el hecho de que se haya hecho pública la infidelidad de Sofía cuando él hizo algo parecido con ella: "Cuando rompimos él y yo no le costó nada ir a los platós a contar que yo le había puesto los cuernos".

Gloria Camila, que no duda que la información sea veraz porque por lo que sabe "existen pruebas", Kiko Jiménez no se está comportante como debería: "Tiene un contrato de trabajo, debería estar en su puesto de trabajo dando la cara, no escondiéndose, todos tenemos que enfrentarnos a asuntos que no nos son agradables".