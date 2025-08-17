La reacción de Natalia al ser pillada junto a un hombre en la playa: "Llevamos poquito tiempo"
Natalia visita el plató de 'Fiesta' para presentar su nuevo single, 'Tu diosa'. La cantante regresa al panorama musical con un nuevo trabajo y dispuesta hacer bailar a sus miles de fans. Pero lo que la artista no sabía es que el programa tenía unas imágenes de ella junto a un hombre en la playa que podría tratarse de su nuevo novio. Natalia reacciona a esta pillada y confirma su nueva relación.
Ante las dudas suscitadas en el plató de 'Fiesta', Natalia aclara que no se trata de su expareja, sino que es una nueva e incipiente relación: "Es mi pareja, no llevo mucho tiempo con él. Llevamos poquito tiempo", confiesa. "Estoy feliz, estoy contenta. Es una persona maravillosa a la que adoro", añade.
Además, la cantante se muestra muy sorprendida ante esta pillada porque las fotografías fueron tomadas en la playa del Puerto de Santamaría, que es una playa a la que ella no suele ir, tal y como confiesa. Eso sí, Natalia se muestra muy natural a la hora de afrontar esta noticia y a la hora también de confirmarla.
Natalia, una carrera plagada de éxitos
Natalia hace balance de su trayectoria profesional y presume de implicarse mucho en cada uno de sus proyectos. Y es que, por si fuera poco que fuese compositora, autora musical, coreógrafo y diese ideas para los videoclips, Natalia también confecciona su propio vestuario. De hecho, dice que en enero se apuntó a clases de costura donde dice que se dieron situaciones cómicas al compartir clase con mujeres que confeccionaban prendas para sus nietos y ella se probaba sus atrevidos looks.