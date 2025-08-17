Logo de telecincotelecinco
Logo de FiestaFiesta
Cantantes

La reacción de Natalia al ser pillada junto a un hombre en la playa: "Llevamos poquito tiempo"

La reacción de Natalia al ser pillada junto a un hombre en la playa: "Llevamos poquito tiempo" Fiesta 2025 Top Vídeos 780
Natalia confirma su nueva relación en 'Fiesta'telecinco.es
Compartir

Natalia visita el plató de 'Fiesta' para presentar su nuevo single, 'Tu diosa'. La cantante regresa al panorama musical con un nuevo trabajo y dispuesta hacer bailar a sus miles de fans. Pero lo que la artista no sabía es que el programa tenía unas imágenes de ella junto a un hombre en la playa que podría tratarse de su nuevo novio. Natalia reacciona a esta pillada y confirma su nueva relación.

Ante las dudas suscitadas en el plató de 'Fiesta', Natalia aclara que no se trata de su expareja, sino que es una nueva e incipiente relación: "Es mi pareja, no llevo mucho tiempo con él. Llevamos poquito tiempo", confiesa. "Estoy feliz, estoy contenta. Es una persona maravillosa a la que adoro", añade.

PUEDE INTERESARTE

Además, la cantante se muestra muy sorprendida ante esta pillada porque las fotografías fueron tomadas en la playa del Puerto de Santamaría, que es una playa a la que ella no suele ir, tal y como confiesa. Eso sí, Natalia se muestra muy natural a la hora de afrontar esta noticia y a la hora también de confirmarla.

Natalia canta 'Tu diosa' en el plató de 'Fiesta'
Natalia canta 'Tu diosa' en el plató de 'Fiesta'telecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Natalia, una carrera plagada de éxitos

Natalia hace balance de su trayectoria profesional y presume de implicarse mucho en cada uno de sus proyectos. Y es que, por si fuera poco que fuese compositora, autora musical, coreógrafo y diese ideas para los videoclips, Natalia también confecciona su propio vestuario. De hecho, dice que en enero se apuntó a clases de costura donde dice que se dieron situaciones cómicas al compartir clase con mujeres que confeccionaban prendas para sus nietos y ella se probaba sus atrevidos looks.

Temas