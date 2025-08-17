Qué es un Darry Ring, el anillo de compromiso de Gal·la Mora que solo se puede comprar una vez en la vida

Ana Carrillo 17 AGO 2025 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha recibido un Darry Ring, que es un anillo que su prometido no podrá volver a comprar para otra persona

Gal·la Mora anuncia su boda: del vídeo de pedida a la reacción de su ex, Nico Craiu

Gal·la Mora va a casarse con su novio actual, la persona que le hizo volver a creer a en el amor y que le ha hecho entrega de un Darry Ring como muestra de su férreo compromiso con ella. Este tipo de anillos tienen una particularidad y es que solo se puede regalar una vez en la vida, que es lo que más le gusta a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', sentirse especial para el hombre con el que planea formar una familia.

"Nunca se me pasará lo obsesión con mi anillo de Darry Ring", ha comentado la amiga de Sandra Férriz en una publicación de Instagram en la que muestra su anillo junto al certificado que garantiza que su prometido nunca ha comprado antes un anillo de compromiso en esa marca y que nunca más podrá hacerlo porque, aunque lo intente, no se lo volverán a vender, ya que para realizar la compra piden un documento identificativo.

Ese certificado, que recibe el nombre de True Love Agreement [Acuerdo de amor verdadero], lleva impresa la fecha de compra y un código identificativo que se genera con la compra y que va también inscrito dentro del anillo para distinguirlo del resto de joyas y probar que es única y que la persona que lo adquirió no podrá volver a comprar un anillo de compromiso de esa marca.

Dentro de los anillos de compromiso - venden todo tipo de joyas -, el comprador puede escoger entre distintas formas: corazón, redondo, esmeralda, oval y pera; y distintos materiales: oro blanco de 18 quilates, oro amarillo de 18 quilates, oro rosa de 18 quilates, platino y dos metales combinados con diamantes. El que le han dado a la exnovia de Nico Craiu es un modelo de la línea de anillos de compromiso llamada 'DR Para Siempre', es una sortija con halo pavé de pequeños diamantes y una piedra central con forma de pera.

Su precio asciende a los 2.450 dólares y se puede financiar por mensualidades. El grabado es gratuito y puede llegar hasta las diez letras: puede ser un nombre, una fecha o una palabra especial para la pareja.