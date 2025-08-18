Estela Grande desvela que espera mellizos y habla de los nombres que han elegido

Rocío Molina Madrid, 18 AGO 2025 - 11:03h.

La modelo y exconcursante de 'GH VIP' confirma que espera mellizos y habla sobre los nombres que ella y Juan Iglesias barajan

Estela Grande anuncia que está embarazada y será madre de dos bebés junto al futbolista Juan Iglesias

Estela Grande está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. La exconcursante de 'GH VIP' y el futbolista Juan Iglesias se van a convertir en padres por partida doble y la espera para tener en brazos a sus dos bebés está siendo un camino de lo más emocionante. Tras pasar el primer trimestre, la pareja ya conoce más detalles y la exmujer de Diego Matamoros se los ha comunicado a sus seguidores. Están esperando mellizos, tal como ha confirmado y ha hablado de los nombres que ya barajan.

Estela Grande ha pasado ya la semana 11 de su embarazo y ya ha comenzado el debate con su novio Juan Iglesias sobre cómo llamará a sus bebés cuando nazcan. La modelo e influencer han conocido un nuevo dato acerca de su próxima paternidad y es que los dos bebés que vienen son mellizos y no gemelos. "Tienen cada uno su bolsa, cada uno su placenta, cada uno su vida", ha desvelado la modelo a través de sus historias de Instagram.

La creadora de contenido ha querido regalar a sus seguidores algunos de los detalles más íntimos que está hablando con su pareja en relación a su embarazo múltiple. Y, tras pasar el primer trimestre y destacar lo bien que se ha encontrado ha llegado para Estela Grande un tema que le está dando dolores de cabeza: el momento de elegir nombres.

La exconcursante de 'GH VIP' y el futbolista no tienen una certeza total de lo que esperan, pero sí que tienen un resultado determinante que indica, al menos, el sexo de uno de los bebés que esperan y que tiene por el momento custodiado su madre. De ahí que se hayan lanzado a buscar nombres para sus mellizos o mellizas, pero aún no han llegado a un acuerdo.

"Está siendo drama este tema. De chica tenemos dos opciones. Si hubiese una niña, sí lo tenemos claro, pero niño está el tema mal, mal", ha avanzado con ilusión de una incógnita que podrá resolver próximamente, aunque tiene más dudas de si ella y Juan Iglesias se pondrán de acuerdo.

Lo que de verdad le importa a Estela Grande es que todo vaya bien y que el resultado de la prueba que se ha hecho y que da pistas del sexo del bebé de sus mellizos, le diga que ambos vienen sin problemas ni malformaciones.

Por su parte, ella ha admitido que ha vivido tres meses perfectos y que ahora es cuando está presentando sus primeros síntomas molestos como náuseas o dolores de cabeza. Pero la influencer está tan feliz que no puede ocultar su sonrisa y destacar que todo merece la pena.