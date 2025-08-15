Equipo Outdoor 15 AGO 2025 - 13:37h.

Estela Grande anunció hace dos semanas que está embarazada y va a ser mamá de dos bebés con su pareja, el futbolista Juan Iglesias

El problema de salud por el que Estela Grande no podía quedarse embarazada

Estela Grande anunció hace unas semanas que estaba embarazada y que ella y su chico, el futbolista Juan Iglesias, iban a ser papás de dos bebés. Ahora han compartido en sus redes sociales unas bonitas fotos de sus vacaciones en las que vemos cómo evoluciona la barriguita de la influencer.

Han sido solo 48 horas las que Estela ha disfrutado de la isla de Formentera y lo ha hecho acompañada por su chico y también por su familia, lo que ha convertido la experiencia en inolvidable. En esta foto la vemos con su hermano, su madre y “los polluelos”, como ella misma dice.

También nos ha enseñado lo bien que le sienta el embarazo y cómo va creciendo su barriguita. Tanto, que ella misma se queda alucinada. “¡Ojo, que la tripa crece por días! ¡Me da hasta miedo! ¿Cómo estaré en unos meses? SOS”, bromeaba.

Las vacaciones de Estela Grande con sus “polluelos”

Estela Grande ha disfrutado de estos días de vacaciones al máximo, aunque de una manera muy distinta a otros años. Aun así, la hemos visto en la playa, en un chiringuito, comiendo de maravilla y disfrutando de una preciosa puesta de sol.

Estela Grande anuncia que está embarazada

Estela Grande y Juan Iglesias anunciaron hace dos semanas que iban a ser padres. Lo hicieron a través de sus redes sociales, con un emotivo texto y un bonito vídeo en el que veíamos a la influencer muy emocionada mientras le hacían una ecografía y podía escuchar el latido del corazón de sus pequeños.

Así comenzaba su publicación: “A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien... y entonces, la vida te sorprende. Hoy, te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido... todo cambia, Y cuando ese latido se multiplica por dos... ya no hay palabras”.

También nos decía cómo se sentía y lo mucho que quiere a su pareja, con el que va a empezar la mayor aventura de sus vidas: “Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento. Porque vamos a ser papás, dos vidas, que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés. La aventura empieza por partida doble. Y el amor también. Gracias por ser tú. Por ser el comienzo de esta nueva historia. La más bonita de todas”.