Gloria Camila justifica en 'Tardear' su pillada manteniendo una bronca junto a su pareja, el cantante Álvaro García

Nos trasladamos al miércoles 6 de agosto hasta El Palmar, en Cádiz. Allí vemos en el parking de un restaurante, tal y como muestran las imágenes, a Gloria Camila y su pareja en una situación que transmite tensión. Álvaro García alza la voz mientras que la hija de Ortega Cano procede a mirar su móvil, un gesto que parece enfadar a su pareja al comenzar a hacer aspavientos. Tras subir el tono, ambos deciden caminar hasta el coche y salir del lugar.

Gloria Camila observa atentamente desde el plató de 'Tardear' estas imágenes sin pronunciar palabra. ¿Qué sucedió aquel día? ¿Continúan ambos su relación? Aquí te lo contamos.

El motivo del enfrentamiento

"Una relación que no discute, menudo aburrimiento. Hace falta a veces tener esa vidilla de debatir, discutir...", afirma la colaboradora nada más finalizar el video con las imágenes.

Según cuenta, el motivo del enfrentamiento se origina a raíz de que ambos estaban "un poco nerviosos" porque la casa que habían cogido en El Palmar para el fin de semana se cayó: "En agosto es muy difícil encontrar algo". "Estábamos agobiados, sin más", asegura Gloria Camila.