Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' para responder a las últimas declaraciones de su primo

Compartir







José María Almoguera ha vuelto a hablar y ha asegurado que todavía le sorprende no conocer a su sobrino, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Aunque las cosas entre la hija de Terelu Campos y su sobrina parece haber mejorada, las cosas entre primos parecen continuar tensas.

Este lunes 18 de agosto, Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' para responder en directo a las últimas declaraciones de su primo haciendo referencia a la relación que mantienen ambos.

Cuando le han preguntado a la colaboradora si encuentra tenso a su primo, Alejandra se ha mostrado clara y concisa: "Yo no lo sé, pero no tiene que estar molesto por nada. Creo que no hay ningún problema y que está un poco sacado de contexto. No voy a dar más leña a un fuego que yo no he prendido", ha respondido.

Sobre si esta polémica televisiva les ha afectado a su relación privada, Alejandra ha dicho: "A mí no me ha afectado absolutamente nada. Si tenemos que hablar hablamos y si no hay nada que hablar, pues no se habla. En algún momento pasará, pero estamos en agosto y no sé ni si está aquí ahora. No voy a forzar absolutamente nada porque me parece surrealista", ha aclarado.

Cuando le han preguntado si iría a cenar con su primo si él se lo propone, Alejandra ha respondido: "Si puedo iré, pero igual tengo cosas que hacer porque yo no estoy disponible las 24 horas del día para la gente, igual que no espero que ellos lo estén para mí", ha sentenciado.