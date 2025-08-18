Equipo mtmad 18 AGO 2025 - 15:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre las razones que le harían romper su relación con Facundo González

Oriana Marzoli hace un llamamiento al casting de ‘El loco amor’

Oriana Marzoli se sienta frente a la cámara mientras prepara su maleta para reencontrarse con Facundo González tras varias semanas sin verse. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ llega a un nuevo vídeo de ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar abiertamente sobre los puntos fuertes y débiles de su relación. Después de aclarar si existen problemas de desconfianza entre ellos debido a la distancia, Oriana se sincera y explica el motivo por el que dejaría a su novio.

Oriana siempre ha estado en el punto de mira cuando se trata de temas de amor. Tanto es así, que recientemente anunciaba su papel como colaboradora estrella de ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity . La influencer regresa hoy para actualizar sobre su propia relación con Facundo momentos antes de romper la distancia que les separa. Respondiendo a las preguntas de sus seguidores, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre qué le haría romper su historia de amor.

Aunque confiesa que está en un buen momento con el argentino, no todo es color de rosas. “He dudado”, admite haciendo referencia a si piensa que su relación podría durar toda la vida. La creadora de contenido se adentra en el tema y desvela las razones por las que dejaría a su ‘Facu’. Transparente como siempre, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre los inconvenientes que le harían replantearse su noviazgo. “Tengo que ver cómo llevarlo”, confiesa Oriana al revelar la situación que le genera más incertidumbre sobre su romance. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli detalla cómo es el comportamiento de Facundo González en su relación

La influencer aprovecha el arrebato de sinceridad sobre su relación con Facundo González para hablar del comportamiento de su novio en la relación. “Respeta lo que yo hago”, declara en relación a su trabajo en los realities. Después de sacar a la luz las razones por las que rompería su historia de amor, Oriana habla también de actitudes positivas de su pareja. “No me pone límites”, añade la venezolana. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal para actualizar sobre su relación con Facundo González y responder a las preguntas de sus seguidores. Preparando sus maletas para reencontrarse con su novio, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el peor momento de su relación, además de los motivos por los que dejaría a Facundo. La influencer también se sincera sobre su relación actual con Jessica Bueno tras sus enfrentamientos. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!