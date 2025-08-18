Rocío Molina Madrid, 18 AGO 2025 - 15:32h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha acudido al hospital con su hija de poco más de un mes: "No nos había pasado hasta ahora"

Sol Macaluso explica por qué lleva a su bebé de un mes a la playa tras ser criticada

Compartir







Sol Macaluso ha acudido al hospital con su hija por un susto que ella y su novio Gennaro Arrichiello se han llevado. La exconcursante de 'GH VIP' que se convertía en madre por primera vez hace un mes y quince días ha manifestado estar preocupada por los síntomas y el malestar que presentaba su bebé. Al ser tan pequeña, no han dudado en correr a urgencias para que le hicieran pruebas y conocer su diagnóstico médico.

Lo que tanto deseaban la reportera y corresponsal de guerra y el pizzero y empresario ha llegado a sus vidas y ha provocado toda una revolución. En sus primeros días, los orgullosos papás han presumido de su hija en redes y hasta han disfrutado de una escapada al norte, a Asturias. El primer viaje en familia de los tres. Sin embargo, la periodista se ha preocupado al ver a su bebé con mucho malestar y no tener forma alguna de calmarla.

La creadora de contenido lo ha llevado con máxima discreción, pero ante la pregunta de uno de sus seguidores que sí les ha visto en las últimas horas por el hospital, la exconcursante de 'GH VIP' se ha visto obligada a contar el motivo por el que han corrido de urgencia.

PUEDE INTERESARTE Sol Macaluso revela el nombre que ha escogido para su hija: poco común y popular en Huelva

"Gracias a Dios bien, pero estamos pasando por fuertes episodios de cólicos estos días", ha reconocido la argentina, que ha dado el diagnóstico médico que ha recibido y explicado cómo se encuentra ahora su bebé después de haberle hecho distintas pruebas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Decidimos ir a consultar porque nos asustaba verla tan desesperada y no poder hacer nada, pero afortunadamente todo está perfecto y es solo una etapa que tenemos que atravesar", ha indicado sobre la última hora del estado de salud de Bella.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo que le han dicho a Sol Macaluso que padece su bebé de un mes y quince días son cólicos del lactante, episodios frecuentes entre niños recién nacidos y en sus primeros meses de vida. Estos momentos de llanto prologado e intenso que tanto preocupan a los padres porque no son capaces de revolver y no hay causa aparente aparecen a partir de los 15 días y suelen desaparecer en el cuarto mes.

Pueden estar influidos por factores psicológicos y sociales, como una excesiva estimulación del bebé, una respuesta exagerada o ansiosa ante su llanto, cambios constantes en la rutina diaria, así como el cansancio y la inexperiencia de los padres. "Esperemos que pase pronto. Hasta ahora no nos había pasado", ha confesado la exconcursante de 'GH VIP' sobre esta visita al hospital que han hecho.