Amador Mohedano explica el motivo de su gran cambio físico: "Me tengo que ir recuperando"

'Vamos a ver' ha hablado del estado de salud de Amador Mohedano

Preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano tras su última reaparición pública: “Es una imagen impactante”

'Tardear' emitía este lunes 18 de agosto unas imágenes recientes de Amador Mohedano que despertaban gran preocupación entre espectadores y seguidores debido a su más que notable cambio físico.

Apenas tres semanas después de recibir el alta hospitalaria, el aspecto físico del hermano de Rocío Jurado ha cambiado notablemente y en dichas imágenes podemos verle visiblemente más delgado, con el rostro, cuello y manos muy marcados.

Gloria Camila explicaba en el plató que el estado de su tío se debe principalmente a un problema estomacal que le obligó a seguir una dieta líquida: "En el hospital no pudo comer sólido, solo líquidos. Ahora está comiendo mejor, tiene más apetito y la circulación le va mejor. Poco a poco irá recuperando peso", comentaba la colaboradora.

Ahora, ha sido el colaborador de 'Vamos a ver' Omar Suárez el que ha podido hablar directamente con Amador Mohedano: "Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, la sube a las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando", ha comenzado contando en una llamada telefónica.

Amador Mohedano: "Me he quedado más delgado, lo sé, estoy como cuando vine de la isla"

Para terminar, el hermano de 'la más grande' ha dicho: "Y la voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone peor porque me tomo mi gazpacho fresquito y a lo mejor me afecta un poco a la hora de perder la fuerza en la voz. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien. Me he quedado más delgado, lo sé, estoy como cuando vine de la isla".