La hija de Makoke se ha atrevido con un nuevo reto y lo ha hecho arropada por su novio y sus amigos más cercanos
Anita Matamoros presume del regalo valorado en 1.000 euros que le ha hecho Makoke: "Me he enamorado"
Anita Matamoros, reconocida como creadora de contenido e influencer, ha celebrado su último e importante salto profesional. La hija de Makoke y de Kiko Matamoros ha demostrado que puede con todo y que lo un día había soñado se ha cumplido y lo ha hecho rodeada de los suyos.
La influencer ha sido una de las encargadas de poner música al Festival Costa Feira, en Sanxenxo y que ha reunido a miles de personas. Anita Matamoros ha demostrado su amor por la música, una afición que ha estado desarrollando en privado y que ahora comparte con el público.
Anita Matamoros ha dado el salto como DJ y ha afirmado en su debut que para llegar aquí se ha dedicado intensamente a este proyecto y a prepararse para afinar la técnica. Previo a salir al escenario, Anita admitió estar bastante nerviosa, puesto que era su primer cara a cara en esta tesitura ante un público numeroso. La actuación de Anita tuvo lugar después de la actuación de Guitarricadelafuente, lo que le permitió subir al escenario con mucha intensidad y emoción.
El festival Costa Feira, que tiene lugar cada verano en Sanxenxo, se ha establecido como uno de los eventos musicales más importantes de la zona, consolidando a artistas tanto nacionales como internacionales y a miles de participantes. Tomar parte en este festival significa un gran reconocimiento para Anita, que empieza a establecerse en el ámbito de la música.
Previo a su gran estreno en Costa Feira, Anita ya había iniciado sus primeros pasos como DJ en celebraciones privadas y eventos más cercanos, donde pudo experimentar su estilo y aumentar su confianza ante una audiencia limitada. Esas vivencias le ayudaron a preparar meticulosamente su desempeño en un escenario de mayor alcance y a percibir cómo relacionarse con el público de forma más genuina y confiada.
Luego de su debut, en redes hemos podido ver fotos de Anita junto a todos sus amigos, entre ellos Anna Padilla, con quien mantiene una excelente relación desde hace años, mostrando lo arropada que estuvo durante su actuación. Este primer paso en la música no solo refleja su talento, sino también su capacidad para asumir nuevos desafíos y explorar distintas facetas creativas.
La creadora de contenido también ha manifestado públicamente su gratitud por la posibilidad de debutar en el festival. Además, la influencer ha resaltado lo emocionada que se encuentra por poder compartir su pasión por la música con el público, y también a sus seguidores por siempre acompañarla en todos sus proyectos.