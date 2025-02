Anita Matamoros, emocionada, anuncia una noticia muy esperada: "Es mi sueño"

La influencer está atravesando una etapa de grandes cambios y está decidida a dar lo mejor de sí para alcanzar cada uno de sus objetivos , tanto en el ámbito profesional como en el personal. A sus 24 años, no solo trabaja incansablemente para cumplir sus metas laborales, sino que también ha asumido un reto muy significativo en su vida : no tener adicciones .

En cuanto a su vida laboral, la hermana de Laura Matamoros lleva casi diez años dedicándose a las redes sociales, una carrera que le ha ayudado a posicionarse como una de las creadoras de contenido más conocidas de España . Tras esta larga etapa volcada en compartir con sus seguidores su día a día, Anita parece haber encontrado su verdadera vocación y ha desvelado en sus redes sociales de qué se trata: " He descubierto que la comunicación es mi pasión ".

Tras esta confesión, la hija de Makoke ha compartido con todos sus seguidores su noticia esperada, su nuevo proyecto , "nada me hace más feliz que compartir con vosotros que a partir del día 28 de febrero estaré presentando junto a Francisco León la nueva temporada de 'Show Business News'", y ha desvelado emocionada, cómo afronta este nuevo reto: " Es todo un sueño ". De esta forma, Anita Matamoros ha confirmado que será la presentadora de este programa de éxito internacional que aterriza España y que cuenta con " unos invitados de escándalo ".

Además, la influencer ha querido compartir con sus seguidores todo el proceso que ha llevado a cabo hasta conseguir su sueño y ha explicado que ha tomado clases para aprender a desenvolverse mejor ante las cámaras. "Las clases de interpretación también me están ayudando mucho porque me dan tablas y me ayudan a desenvolverme", ha explicado.