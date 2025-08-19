Celia Molina 19 AGO 2025 - 11:34h.

El explorador dio un discurso en el que volvió a hablar del "dolor" que le generan los incendios de León: "Lo estoy viviendo con horror"

Entrevista exclusiva a Jesús Calleja tras su viaje al espacio: "Se ve perfectamente dónde termina la atmósfera"

Jesús Calleja ha recibido una placa de honor y un obsequio institucional como "hijo predilecto" de su pueblo, Fresno de la Vega, León. Durante toda su trayectoria, como explorador y presentador de televisión, este leonense ha llevado siempre a su tierra por bandera y, por ello, el lugar que le vio nacer le ha brindado un merecido homenaje. El municipio ha querido simbolizar "el agradecimiento y el orgullo de toda la ciudadanía hacia uno de sus vecinos más ilustres, cuya trayectoria profesional y humana ha llevado el nombre de Fresno de la Vega por todo el mundo", dicen desde la localidad.

Jesús recibió el galardón con muchísima satisfacción, grabándose un vídeo con todos sus vecinos y publicando este texto en las redes sociales: "Hoy ha sido un día muy bonito en mi pueblo Fresno de la Vega. A mi hermano @kikecallejatv y a mi, nos hicieron un homenaje como hijo predilecto del pueblo, es difícil describir ver a tus paisanos emocionados dándote tanto cariño. Solo empañado por un cielo apocalíptico donde literalmente caía ceniza encima de los brutales incendios que asolan León, como en el resto de España", ha dicho en sus redes sociales.

En compañía de su hermano, Kike Calleja, el presentador dio un discurso para todos los habitantes de Fresno de la Vega en el que, una vez más, no puedo evitar hablar de los incendios que están quemando hectáreas en su tierra y en el resto del territorio nacional: "Estamos viviendo momentos muy dolorosos con los incendios, es un desastre, nunca en la historia de España había ocurrido algo así. Los que somos leoneses y somos gente de pueblo lo estamos viviendo con horror, yo me paso todo el día pensando en ello. Mañana mismo me voy al Bierzo, donde tengo muchos amigos, para estar a su lado", dijo Calleja, visiblemente afectado.

Mientras tanto, La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la comunidad entre los días 19 y 22 de agosto ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes.