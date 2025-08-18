“La Policía actuó con rapidez para proteger a los vecinos ante el avance del fuego", ha detallado Interior

Última hora de los incendios en España: el fuego de Aliseda, en Cáceres, fue provocado “por intereses económicos”

Compartir







LeónEl Ministerio del Interior ha compartido las imágenes de la actuación de la Policía Nacional durante el desalojo urgente la noche del domingo al lunes en Espinoso de Compludo, León, por el riesgo de incendios. Precisamente, en las cercanías de esta localidad, un bombero ha muerto y otro ha resultado herido al caer por un terraplén y volcar el camión autobomba en el que viajaban.

“Desalojo urgente esta noche en Espinoso de Compludo #León”, ha escrito Interior en la red social X, donde ha compartido un vídeo de la actuación de una patrulla de la Policía Nacional durante la noche.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil de A Coruña denuncia cuatro infracciones graves por riesgo de incendio durante el fin de semana

La actuación de la Policía Nacional

“Les habla la Policía. Deben evacuar el pueblo. Por favor, abandonen sus casas. Hay riesgo inminente de incendios. El fuego está muy próximo”, se escucha decir en el vídeo a los agentes desde un vehículo en una calle de la localidad.

“La @policia actuó con rapidez para proteger a los vecinos ante el avance del fuego. La colaboración ciudadana fue clave”, ha subrayado Interior.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudanía: “Sigue las indicaciones. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás”.

26 incendios activos en Castilla y León

Castilla y León tiene en este momento 26 incendios activos, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora, según el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al situarse en estas provincias varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia, y el de Gestoso es el que pasó a la provincia de León desde Ourense.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 diez incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), Molezuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Castrocalbón y La Uña (León), San Cristóbal de los Mochuelos, Caín de Valdeon (León), El Herradón de Pinares (Ávila), además del de Mahíde (Zamora).