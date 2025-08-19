Equipo mtmad 19 AGO 2025 - 11:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus razones para no compartir el diagnóstico médico de su hija Mía

Lucía Sánchez confiesa lo duro que ha sido superar la polémica que vivió con Marina García

Lucía Sánchez regresa a su canal ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, para contar el motivo por el que no quiere desvelar el diagnóstico médico de su hija Mía. Después de unos días complicados, con motivo de la hospitalización de Mía, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a la cámara para actualizar sobre el estado de salud de su hija . La influencer se abre con sus seguidores, aunque sin llegar a contar el motivo del ingreso.

No es la primera vez que la gaditana se encuentra ante un ingreso hospitalario de su hija Mía. Lucía Sánchez compartía el estado de salud de la pequeña después de pasar unos días en el hospital a principios de este año . Enfrentándose de nuevo a una situación médica complicada, la influencer se sincera sobre por qué no quiere hablar de los motivos de la hospitalización. “No lo hice la otra vez, no lo voy a hacer ahora”, comienza explicando sin rodeos.

Si algo ha dejado siempre claro la exparticipante de ‘La última tentación’ es que su hija Mía es la persona más importante de su vida. Siempre tiene especial cuidado en lo que se refiere a la pequeña y tiene una explicación para todo sobre su maternidad. “Mucha gente me pregunta”, comenta sobre la situación. A pesar de la insistencia de sus seguidores para conocer el diagnóstico de Mía, la influencer se sigue resistiendo y confiesa las razones que tiene para no compartirlo. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez habla del apoyo recibido durante el ingreso hospitalario de su hija Mía

La gaditana tiene mucho que agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante la hospitalización de Mía, a pesar de su silencio sobre el diagnóstico de la pequeña. En unos días tan complicados para Lucía, no ha podido dejar pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento. “Me reconfortaba leer vuestros mensajes”, confiesa la exconcursante de ‘GH DÚO’ sobre sus noches en el hospital acompañando a Mía.

Lucía Sánchez regresa una vez más a su canal de mtmad en Mediaset Infinity, ‘Para mí’, dispuesta a sincerarse frente a la cámara tras unos días difíciles junto a su hija. Además de actualizar sobre el estado de salud de Mía, la de Cádiz se adentra a explicar la soledad que siente y se sincera sobre la decepción con sus amistades de la televisión. ¡No te pierdas sus declaraciones!